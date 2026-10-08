Главные новости за 8 октября. Сочи
08.10.2026, 19:59
Арбитражный суд Москвы взыскал с оператора наружной рекламы Maer Group 14,2 млн руб. задолженности за использование медиафасадов сочинского ТЦ «Моремолл». Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.
Четвертый кассационный суд оставил в силе приговоры бывшим сотрудникам полиции из Сочи и их посредникам, осужденным за вымогательство 3 млн руб. у знакомого под угрозой привлечения к ответственности. Экс-полицейские получили по 9 лет колонии строгого режима, посредники — 7 лет лишения свободы и штраф.
За три месяца, с 6 июля по 5 октября 2026 года, цена охлажденных и мороженых кур в Сочи выросла на 16,7% — с 274,96 до 320,98 руб. за кг. Также подорожали говядина (+3,1%), свинина (+3%), баранина (+0,5%), полукопченая и варено-копченая колбаса (+1,5%), мясные консервы для детского питания (+2,7%) и мороженая неразделанная рыба (+10,9%), тогда как сосиски, сардельки и вареная колбаса подешевели.
За три месяца в Сочи бензин АИ-92 подорожал на 7,61 руб. — до 79,26 руб. за литр, АИ-95 — на 7,81 руб., до 87,27 руб., АИ-98 и выше — на 11,52 руб., до 114,24 руб., тогда как дизельное топливо подешевело на 2,18 руб., до 82,29 руб. Средняя цена иностранных автомобилей в городе выросла примерно на 22,1 тыс. руб., до 2,762 млн руб., при этом стоимость новых отечественных машин в Краснодарском крае не изменилась и составила 1,448 млн руб.
Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с танкером «Афрамакс Рио», атакованным безэкипажным катером у побережья Сочи. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, с ликвидацией последствий все хорошо.
За три месяца в Сочи гречневая крупа подорожала на 4,4% — до 126,10 руб. за кг, макароны — на 13,9%, пшено — на 7,8%, вермишель — на 5,2%, тогда как рис подешевел на 1,8%. В Туапсе гречневая крупа выросла в цене на 26,6% — до 114,77 руб. за кг, пшено — на 10,5%, рис — на 3,1%, при этом хлеб из ржаной и пшеничной муки подешевел на 5,3% и 6,3%.