Соликамский магниевый завод исключили из проекта санкций ЕС по просьбе Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал признал, что исключение завода из санкций противоречит внешней политике страны. «Тем не менее, к этому вопросу придется вернуться. И этот сигнал — или давление — фактически адресуется Silmet и NEO: им необходимо найти других поставщиков»,— сказал он.