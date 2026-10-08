Соликамский магниевый завод исключили из проекта санкций ЕС по просьбе Эстонии
09.10.2026, 00:17
Соликамский магниевый завод (СМЗ) и его гендиректор Руслан Димухамедов не будут включены в список санкций Евросоюза по просьбе Эстонии. Власти республики заявили, что страна зависима от поставок редкоземельных металлов с этого предприятия. Об этом сообщает ERR.
Накануне послы стран-членов Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций против России. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, он должен стать самым большим по числу физических и юридических лиц. Всего в список будут включены 743 человека и 826 компаний.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал признал, что исключение завода из санкций противоречит внешней политике страны. «Тем не менее, к этому вопросу придется вернуться. И этот сигнал — или давление — фактически адресуется Silmet и NEO: им необходимо найти других поставщиков»,— сказал он.
Соликамский магниевый завод поставляет редкоземельные металлы эстонской компании NPM Silmet. ERR отмечает, что NPM Silmet — один из двух производителей постоянных магнитов из редкоземельных металлов в Европе. Такие магниты используются в автопроме, медицине, оборонной отрасли, а также при производстве потребительской электроники и акустики.