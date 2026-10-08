За квартал в Сочи АИ-92 подорожал почти на 8 рублей
08.10.2026, 10:37
За три месяца в Сочи заметно выросла стоимость бензина, а средняя цена иностранных автомобилей увеличилась примерно на 22 тыс. руб. При этом дизельное топливо в городе подешевело. Такие данные следуют из отчетов Краснодарстата за 6 июля и 5 октября, которые изучил «Ъ-Сочи».
В Сочи цена литра бензина АИ-92 за рассматриваемый период увеличилась на 7,61 руб., до 79,26 руб. АИ-95 подорожал на 7,81 руб., до 87,27 руб. Стоимость АИ-98 и выше выросла на 11,52 руб., до 114,24 руб. Дизельное топливо, напротив, подешевело на 2,18 руб.— до 82,29 руб. за литр.
По темпам роста цен на АИ-92 и АИ-95 Сочи уступил Новороссийску, где бензин подорожал наиболее существенно среди крупных городов Краснодарского края. В Новороссийске литр АИ-92 к 5 октября стоил 87,77 руб.— на 10,56 руб., или 13,7%, больше, чем в начале июля. АИ-95 подорожал на 9,87 руб., до 93,60 руб., или на 11,8%. При этом дизель в городе подешевел на 6,53 руб., до 79,83 руб. за литр.
В Краснодаре АИ-92 за три месяца подорожал с 73,02 до 77,48 руб. за литр, АИ-95 — с 83,67 до 84,59 руб. При этом дизельное топливо подешевело на 7,70 руб., до 79,40 руб. Бензин АИ-98 и выше, напротив, прибавил 17,46 руб., достигнув 118,66 руб. за литр.
В Армавире АИ-92 подорожал до 75,95 руб., АИ-95 — до 82,91 руб. Дизельное топливо снизилось в цене до 78,65 руб. В Ейске стоимость АИ-92 увеличилась до 68,70 руб., тогда как АИ-95 подешевел до 75,13 руб., а дизель — до 75,67 руб. Цена АИ-98 и выше там не изменилась и составила 99,57 руб. за литр. В Туапсе динамика оказалась минимальной: АИ-92 подорожал до 66,44 руб., АИ-95 — до 72,48 руб., дизельное топливо — до 76,97 руб.
На рынке автомобилей изменения оказались менее значительными. Средняя стоимость новых машин отечественных марок в Краснодарском крае за три месяца не изменилась и составила 1,448 млн руб. Иностранные автомобили подорожали с 2,619 млн до 2,642 млн руб.— примерно на 22,3 тыс. руб. В Сочи средняя цена иномарки увеличилась на 22,1 тыс. руб., до 2,762 млн руб.