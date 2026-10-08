За квартал в Сочи АИ-92 подорожал почти на 8 рублей

По темпам роста цен на АИ-92 и АИ-95 Сочи уступил Новороссийску, где бензин подорожал наиболее существенно среди крупных городов Краснодарского края. В Новороссийске литр АИ-92 к 5 октября стоил 87,77 руб.— на 10,56 руб., или 13,7%, больше, чем в начале июля. АИ-95 подорожал на 9,87 руб., до 93,60 руб., или на 11,8%. При этом дизель в городе подешевел на 6,53 руб., до 79,83 руб. за литр.