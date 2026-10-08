Стоимость кур в Сочи выросла на 16,7% за три месяца
08.10.2026, 11:17
За три месяца, с 6 июля по 5 октября 2026 года, цена кур охлажденных и мороженых в Сочи выросла с 274,96 до 320,98 руб. за кг, или на 16,7%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.
Цена говядины поднялась с 731,54 до 754,37 руб. за кг (+3,1%), свинины — с 482,22 до 496,56 руб. (+3%), баранины — с 1061,76 до 1066,91 руб. (+0,5%).
Цена сосисок и сарделек снизилась с 652,36 до 643,32 руб. (1,4%), колбасы вареной — с 666,58 до 642,47 руб. (3,6%). Цена колбасы полукопченой и варено-копченой выросла с 804,25 до 816,25 руб. (+1,5%). Цена консервов мясных для детского питания поднялась с 1297,33 до 1331,75 руб. (+2,7%), рыбы мороженой неразделанной — с 423,45 до 469,63 руб. (+10,9%).