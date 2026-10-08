Стоимость гречки в Сочи выросла на 4,4%

За три месяца, с 6 июля по 5 октября 2026 года, стоимость крупы гречневой-ядрицы в Сочи выросла с 120,79 до 126,10 руб. за кг, или на 4,4%. В Туапсе стоимость выросла с 90,68 до 114,77 руб. за кг, или на 26,6%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.