Стоимость гречки в Сочи выросла на 4,4%
08.10.2026, 11:31
За три месяца, с 6 июля по 5 октября 2026 года, стоимость крупы гречневой-ядрицы в Сочи выросла с 120,79 до 126,10 руб. за кг, или на 4,4%. В Туапсе стоимость выросла с 90,68 до 114,77 руб. за кг, или на 26,6%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.
В Сочи стоимость риса шлифованного снизилась с 138,36 до 135,81 руб. за кг (1,8%), пшена — выросла с 62,06 до 66,89 руб. (+7,8%), вермишели — с 177,11 до 186,37 руб. (+5,2%), макарон — с 150,79 до 171,72 руб. (+13,9%). Стоимость муки пшеничной выросла с 67,83 до 68,56 руб. за кг (+1,1%). Стоимость хлеба из ржаной муки выросла с 154,59 до 155,80 руб. (+0,8%), хлеба из пшеничной муки — с 146,94 до 151,06 руб. (+2,8%).
В Туапсе стоимость риса шлифованного выросла с 118,30 до 121,95 руб. за кг (+3,1%), пшена — с 60,04 до 66,33 руб. (+10,5%), вермишели — снизилась с 129,87 до 129,66 руб. (0,2%), макарон — выросла с 114,88 до 118,35 руб. (+3%). Стоимость муки пшеничной выросла с 61,92 до 63,88 руб. за кг (+3,2%). Стоимость хлеба из ржаной муки снизилась с 120,01 до 113,60 руб. (5,3%), хлеба из пшеничной муки — с 121,60 до 113,94 руб. (6,3%).