Путину доложили о ситуации с атакованным танкером у берегов Сочи
08.10.2026, 08:57
Президенту России Владимиру Путину представили все доклады по ситуации с танкером «Афрамакс Рио», атакованным безэкипажным катером в акватории Черного моря у побережья Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, все доклады получены, «с ликвидацией последствий атаки танкера все хорошо».
Ранее сообщалось, что вечером 6 октября судно с грузом нефти под флагом Либерии было атаковано безэкипажными катерами у берегов Сочи. В Минтрансе заявили, что из-за атаки началось открытое горение нефти в акватории Черного моря.
Экипаж из 23 человек спасен, пострадавших нет. Днем 7 октября ликвидировано открытое горение на танкере. Спасательные суда остаются на дежурстве. К ликвидации последствий приступили силы Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края.
После пожара городской оперативный штаб Сочи временно закрыл доступ к морским набережным и пляжам. Специалисты продолжают следить за состоянием окружающей среды. Санатории Сочи продолжают работать в штатном режиме.