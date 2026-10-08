Экс-полицейские из Сочи получили по 9 лет за вымогательство у знакомого
08.10.2026, 13:00
Четвертый кассационный суд оставил в силе обвинительные приговоры бывшим сотрудникам полиции из Сочи и их посредникам. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Следствие установило, что фигуранты узнали о том, что их знакомый выращивает наркотическое растение. Используя это, они инсценировали его задержание и потребовали 3 млн руб. за непривлечение к ответственности. Потерпевший передал полицейским 130 тыс. руб. наличными, 70 тыс. через посредника и автомобиль, а оставшуюся сумму пообещал позже. Вместо этого он обратился в региональный СКР.
Суд первой инстанции признал экс-полицейских виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. Каждому назначено по 9 лет колонии строгого режима. Дополнительно они лишены права занимать должности в правоохранительных органах на 7 лет и специальных званий.
Посредников осудили по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ: один получил 7 лет колонии, другому назначили штраф 2,8 млн руб. Апелляционная инстанция заменила штраф на 7 лет строгого режима. Кассация уточнила формулировку о специальном звании одного из осужденных, в остальной части судебные акты оставлены без изменения.