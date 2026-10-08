Экс-полицейские из Сочи получили по 9 лет за вымогательство у знакомого

Следствие установило, что фигуранты узнали о том, что их знакомый выращивает наркотическое растение. Используя это, они инсценировали его задержание и потребовали 3 млн руб. за непривлечение к ответственности. Потерпевший передал полицейским 130 тыс. руб. наличными, 70 тыс. через посредника и автомобиль, а оставшуюся сумму пообещал позже. Вместо этого он обратился в региональный СКР.