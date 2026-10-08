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МирПереговоры

В Кремле согласны с оценкой Рубио о бесперспективности переговоров по Украине

Песков согласился с оценкой Рубио о бесперспективности переговоров по Украине

09.10.2026, 00:10
В Кремле согласились с мнением госсекретаря США Марко Рубио, который ранее заявил, что закончить конфликт на Украине мирными переговорами сейчас не получится. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Вестям».
«Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим... Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию»,— добавил господин Песков.
По мнению господина Рубио, российско-украинский конфликт зашел «в стратегический тупик», и мирные переговоры между странами сейчас бесперспективны. Он считает, что вооруженное противостояние может перерасти в «гораздо более масштабный и намного более опасный конфликт в регионе».