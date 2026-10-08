В Кремле согласны с оценкой Рубио о бесперспективности переговоров по Украине
Песков согласился с оценкой Рубио о бесперспективности переговоров по Украине
09.10.2026, 00:10
«Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим... Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию»,— добавил господин Песков.
По мнению господина Рубио, российско-украинский конфликт зашел «в стратегический тупик», и мирные переговоры между странами сейчас бесперспективны. Он считает, что вооруженное противостояние может перерасти в «гораздо более масштабный и намного более опасный конфликт в регионе».