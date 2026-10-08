Суд взыскал с Maer Group 14 млн рублей за использование медиафасадов «Моремолла»
08.10.2026, 17:45
Арбитражный суд Москвы взыскал с оператора наружной рекламы Maer Group 14,2 млн руб. задолженности за использование медиафасадов сочинского торгового центра «Моремолл». Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Согласно материалам дела, в марте—сентябре 2025 года «Моремолл» и еще четыре ТЦ — «Хорошо!», «Новомолл», «Галерея Краснодар» и «Регионинвест» — заключили с ООО «Маер групп» договоры о размещении рекламы на медиафасадах.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Маер групп» — федеральный оператор имиджевой рекламы, зарегистрированный в 2020 году в Москве. Выручка компании за 2025 год составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль — 338,6 млн руб. 27% ООО «Маер групп» владеет Константин Майор, еще 73% — у АО «Регион Пром», учредители которого скрыты.
Как установил суд, «Маер групп» самостоятельно транслировала рекламу третьих лиц с использованием конструкций торговых центров, однако не исполнила обязательства по внесению фиксированной платы. Истцы потребовали взыскать задолженность за декабрь 2025 года — апрель 2026-го и договорные неустойки. Общая сумма требований — около 100 млн руб.
В пользу «Моремолла» суд взыскал 14,2 млн руб. основного долга, почти 900 тыс. руб. неустойки за просрочку платежей, 500 тыс. руб. за неразмещение рекламы и 472 тыс. руб. судебных расходов. На сумму основного долга также начисляется неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки до полной оплаты.
Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.