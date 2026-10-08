Суд взыскал с Maer Group 14 млн рублей за использование медиафасадов «Моремолла»

В пользу «Моремолла» суд взыскал 14,2 млн руб. основного долга, почти 900 тыс. руб. неустойки за просрочку платежей, 500 тыс. руб. за неразмещение рекламы и 472 тыс. руб. судебных расходов. На сумму основного долга также начисляется неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки до полной оплаты.