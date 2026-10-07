Глава энерготрейдера Vitol заявил об исчерпании нефти на Западе

Запасы нефти в западных странах исчерпаны в результате войны США и Израиля с Ираном, считает глава крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Рассел Харди. Он предупредил, что напряженная ситуация на рынке топлива, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы.

«На Западе больше нет запасов, которые можно было бы использовать. Мы исчерпали имеющиеся запасы»,— сказал господин Харди на форуме Energy Intelligence в Лондоне (цитата по Bloomberg).

2 октября страны G7 объявили о решении высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов в течение четырех месяцев. Зарубежные СМИ полагают, что в G7 пошли на этот шаг под давлением Дональда Трампа, который хочет остановить рост цен на топливо в США в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. В Еврокомиссии предупредили об «очень сложной зиме» из-за цен на энергоносители. В Saudi Aramco считают, что на восстановление мировых запасов нефти уйдет два года.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефти не хватает переработки».