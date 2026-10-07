Глава энерготрейдера Vitol заявил об исчерпании нефти на Западе
Запасы нефти в западных странах исчерпаны в результате войны США и Израиля с Ираном, считает глава крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Рассел Харди. Он предупредил, что напряженная ситуация на рынке топлива, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы.
«На Западе больше нет запасов, которые можно было бы использовать. Мы исчерпали имеющиеся запасы»,— сказал господин Харди на форуме Energy Intelligence в Лондоне (цитата по Bloomberg).
2 октября страны G7 объявили о решении высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов в течение четырех месяцев. Зарубежные СМИ полагают, что в G7 пошли на этот шаг под давлением Дональда Трампа, который хочет остановить рост цен на топливо в США в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. В Еврокомиссии предупредили об «очень сложной зиме» из-за цен на энергоносители. В Saudi Aramco считают, что на восстановление мировых запасов нефти уйдет два года.
Подробности — в материале «Ъ» «Нефти не хватает переработки».
Для рынка топлива узкое место связано не только с объемом сырой нефти. Ограничения в Ормузском проливе одновременно сдерживают экспорт нефти и отрезают от мирового рынка важные нефтеперерабатывающие заводы, поэтому наличие резервов само по себе не гарантирует быстрого увеличения предложения дизеля и других нефтепродуктов: для длительной нормализации цен необходимо открытие прохода через Ормуз.
Высвобождение резервов способно смягчить дефицит лишь на короткий срок. Так, Институт немецкой экономики предупреждал, что даже почти 16 млн литров нефти и дизеля из резервов не смогут устойчиво снизить цены на заправках — такая мера принесет лишь кратковременное облегчение. Что касается сроков, рыночные оценки, звучавшие еще весной, предполагали, что даже при немедленном открытии Ормузского пролива восстановление баланса на рынке потребует месяцев, а задержка еще на несколько недель могла бы отложить нормализацию до 2027 года.
Поэтому страны G7 договорились не только высвободить запасы, но и повысить гибкость производства для максимальной производительности нефтеперерабатывающих заводов, а также не принимать мер по ограничению торговли энергоносителями и нефтепродуктами между странами-партнерами.