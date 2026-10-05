Saudi Aramco: На восстановление мировых запасов нефти уйдет два года

Гендиректор саудовской нефтяной государственной корпорации Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что на восстановление мировых запасов нефти может потребоваться до двух лет. Он предупредил, что дефицит поставок может еще больше усугубиться по мере затягивания войны между США и Ираном, сообщил Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Амин Нассер

Фото: Denis Balibouse / Reuters Амин Нассер

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Выступая на конференции Energy Intelligence в Лондоне, глава Saudi Aramco отметил, что давление на мировой рынок нефти сохранится, пока стратегически важный Ормузский пролив не возобновит работу в полном объеме, а доверие инвесторов к энергетическим рынкам не восстановится.

«Даже после этого на пополнение запасов при одновременном удовлетворении спроса может уйти до двух лет»,— полагает господин Нассер. Он добавил, что после начала военных ударов США и Израиля по Ирану мировой рынок нефти недополучил в общей сложности около 3 млрд баррелей нефти.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бур дошел до предела».

Евгений Хвостик