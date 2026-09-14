Нефти не хватает переработки

Мировой рынок нефти в августе испытывал дефицит не баррелей как таковых, а возможностей превратить их в готовое топливо, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Объем переработанной нефти в августе в среднем по миру составил 81,4 млн баррелей в сутки (б/с) — на 4,2 млн меньше, чем годом ранее. Особенно сильно показатель сократился в странах Ближнего Востока из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов — переработка в Саудовской Аравии упала примерно на 24% год к году, до 2,2 млн б/с.

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На фоне нехватки перерабатывающих мощностей в августе резко сократились поставки нефтепродуктов — из стран Персидского залива объем экспорта оказался на 60% ниже, чем до начала ближневосточного конфликта. Поставки нефтепродуктов из России сократились почти вдвое к августу 2025 года — до 1,26 млн б/с. Сокращение предложения нефтепродуктов быстро отразилось и на стоимости готового топлива. В еврозоне розничная цена дизеля к началу августа была примерно на 21% выше, чем в феврале. В США рыночные цены в начале сентября превысили $200 за баррель — на 94% выше, чем до начала ближневосточного конфликта.

Чтобы поддерживать работу НПЗ и потребление топлива, рынки продолжили расходовать нефтяные резервы. В августе мировые запасы сократились на 95 млн баррелей — это соответствует среднему изъятию примерно 3,1 млн б/с. С февраля резервы уже сократились на 507 млн баррелей. Запас прочности на рынке быстро сокращается, и, если перебои с добычей, перевозками или работой НПЗ продолжатся, компенсировать новые потери будет все сложнее, а цены могут продолжить расти.

Помимо сокращения переработки снизилась и добыча нефти. По данным ОПЕК, добыча сырой нефти странами соглашения ОПЕК+ в августе составила 38 млн б/с против 42,4 млн годом ранее. По оценке МЭА, добыча в странах Персидского залива снизилась примерно до 21,9 млн б/с — на 10,1 млн ниже, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии — до 6 млн б/с, минимума более чем за три десятилетия. Нефтедобыча в России оценивается в августе в 8,36 млн б/с — это на 695 тыс. б/с меньше августа 2025-го. Агентство ухудшило прогноз российской добычи на весь 2026 год — на 125 тыс. б/с, до 8,7 млн б/с.

Мировое предложение нефти, по оценкам МЭА, в 2026 году снизится в среднем до 100,7 млн б/с, а объем переработки на НПЗ — до 81,5 млн б/с. Восстановления поставок из стран Персидского залива агентство ожидает в 2027 году.

Мариета Манукян