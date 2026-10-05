В Еврокомиссии предупредили об «очень сложной зиме» из-за цен на энергоносители

Страны Евросоюза ждет «очень сложная зима» из-за роста цен на энергоносители, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. Ее слова передает Reuters.

При этом, по оценкам представителя ЕК, решение стран G7 о выделении 100 млн баррелей нефти и дизеля из стратегических запасов окажет положительное влияние на стоимость топлива для стран ЕС.

Страны G7 2 октября объявили о решении высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов в течение четырех месяцев. После этого заявления цены на нефть начали снижаться, отмечал глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Зарубежные СМИ полагают, что страны G7 пошли на этот шаг под давлением Дональда Трампа, который хочет остановить рост цен на топливо в США в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс.