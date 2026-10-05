В Еврокомиссии предупредили об «очень сложной зиме» из-за цен на энергоносители
Страны Евросоюза ждет «очень сложная зима» из-за роста цен на энергоносители, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. Ее слова передает Reuters.
При этом, по оценкам представителя ЕК, решение стран G7 о выделении 100 млн баррелей нефти и дизеля из стратегических запасов окажет положительное влияние на стоимость топлива для стран ЕС.
Страны G7 2 октября объявили о решении высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов в течение четырех месяцев. После этого заявления цены на нефть начали снижаться, отмечал глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Зарубежные СМИ полагают, что страны G7 пошли на этот шаг под давлением Дональда Трампа, который хочет остановить рост цен на топливо в США в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс.
Механизм меры — быстро добавить топливо в оборот за счет чрезвычайных запасов, одновременно повысив загрузку нефтеперерабатывающих заводов и сохранив свободную торговлю нефтепродуктами между странами-партнерами. Это может ослабить дефицитное давление на мировом рынке и через него снизить стоимость топлива в странах ЕС, но не устраняет перебои с поставками.
Эффект ограничен сроком: эксперты Института немецкой экономики называют высвобождение резервов лишь кратковременным облегчением, неспособным устойчиво снизить цены на заправках. Для Европы риск особенно чувствителен из-за зависимости от американского дизеля, на который приходится более половины ее импорта, тогда как конфликты на Ближнем Востоке и Украине уже ограничили экспорт дизеля из крупных мировых регионов.