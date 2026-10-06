Место сенатора Горицкого в Тюменской облдуме досталось Эдуарду Омарову

Депутат Тюменской областной думы от «Единой России» с 2016 года, директор международной школы предпринимательства Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Эдуард Омаров получил мандат его однопартийца Дмитрия Горицкого, который спустя две недели после избрания был наделен полномочиями члена Совета федерации от законодательной власти Тюменской области и досрочно покинул региональный парламент. Соответствующее решение одобрил президиум политсовета тюменского реготделения «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Омаров

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Эдуард Омаров

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Эдуард Закирович будет достойно представлять интересы избирателей»,— написал губернатор Тюменской области, секретарь тюменского реготделения партии Александр Моор в своем Telegram-канале.

Эдуарду Омарову 61 год, с 1985 года он служил в органах внутренних дел, в 1993 году основал компанию «Кванта+», в 2018 году возглавил международную школу предпринимательства ТюмГУ. В 2016, 2021 и 2026 годах избирался депутатом Тюменской областной думы. По данным сервиса kartoteka.ru, «Кванта+» специализируется на торговле санитарно-техническим оборудованием. В 2025 году компания отчиталась о выручке в 406,8 млн руб., чистая прибыль составила 78,6 млн руб.

Господин Омаров избрался в Тюменскую областную думу восьмого созыва в составе списка кандидатов «Единой России» по единому округу, который в ходе голосования 18-20 сентября поддержали 1 млн 34,6 тыс. человек (59,63% от общего числа проголосовавших). По итогам распределения мандатов по партспискам, которые набрали больше 5% голосов избирателей, «Единая Россия» получила 16 мест, ЛДПР (220,7 тыс.; 12,72%) и КПРФ (187,8 тыс.; 10,83%) — по три, «Новые люди» (107,8 тыс.; 6,21%) и «Справедливая Россия» (88,9 тыс.; 5,13%) — по одному. Во всех 24 одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России». Явка на выборах составила 64,7%.

В новом созыве «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов с 37 до 40 человек, количество политиков во фракциях КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех человек в каждой, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте. На первом заседании 2 октября на должность председателя был переизбран единоросс Фуат Сайфитдинов, а все руководящие посты в облдуме достались его однопартийцам. Господин Сайфитдинов тогда признал необходимость наличия компромисса с оппозицией и пообещали выстроить с ней работу на «принципах демократизма».

Подробнее о том, как депутаты распределяли руководящие посты в Тюменской облдуме — в материале «Спикера выбрали без раскачки».

Василий Алексеев