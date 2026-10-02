Спикера выбрали без раскачки

Тюменская областная дума приступила к работе в новом составе. На первом заседании депутаты переизбрали председателем Фуата Сайфитдинова и утвердили на большую часть руководящих постов политиков из прошлого созыва. Представители «Единой России», имеющей квалифицированное большинство, заявили о необходимости наличия компромисса с оппозицией и пообещали выстроить с ней работу на «принципах демократизма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Первое заседание Тюменской областной думы нового VIII созыва открыл председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин. Он напомнил депутатам, что на все 48 мандатов претендовали 357 кандидатов. По итогам трехдневного голосования 18-20 сентября большая часть из 1,73 млн жителей юга Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, пришедших на участки, поддержали «Единую Россию» — партия получила 59,63%, что позволило ей пятый раз подряд сформировать квалифицированное большинство в региональном парламенте.

Кандидаты от «Единой России» одержали победу во всех 24 одномандатных округах и получили 16 мандатов по партсписку. ЛДПР и КПРФ имеют по три депутата, «Справедливая Россия», с трудом преодолевшая пятипроцентный барьер (5,13%), — одного. Один мандат впервые получили «Новые люди», а «Коммунисты России» и Партия пенсионеров вновь набрали менее 5% голосов и не прошли в региональный парламент.

«Главный вывод кампании — то, что региональный парламент сформирован в полном составе, не было допущено нарушений общественной безопасности и чрезвычайных происшествий»,— отметил господин Халин.

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что результаты выборов стали свидетельством поддержки курса президента Владимира Путина на «укрепление страны и достижение целей СВО». «Они достижимы, если работать вместе и слышать друг друга»,— обратился глава региона к депутатам, пожелав, чтобы следующие пять лет для них стали «временем реальных дел».

Умение находить компромисс политики проявили на одном из первых вопросов об избрании председателя. Депутат от «Единой России» Андрей Артюхов предложил переизбрать на этот пост Фуата Сайфитдинова, который в последние годы «руководил думой успешно». «Это очень опытный политик»,— коротко представил он 76-летнего коллегу.

Представители оппозиции его поддержали. Депутат от партии «Новые люди» Артем Зайцев напомнил, что спикер возглавил думу «в непростое время» для нее в связи со смертью 74-летнего спикера Сергея Корепанова в 2022 году и выстроил «нормальные рабочие отношения» со всеми фракциями. Первый секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева признала, что у нее ни разу не было разногласий с председателем облдумы, а глава реготделения «Справедливой России» Владимир Пискайкин указал «на результативность» в работе Фуата Сайфитдинова. «Он и коммунистам может про ленинские принципы рассказать, и нам, как он Жириновского на Ямале принимал»,— похвалил спикера депутат от ЛДПР Иван Вершинин.

Фуат Сайфитдинов заверил оппозицию, что организует работу облдумы «на принципах демократизма» и предоставит всем пяти партиям возможность «участвовать в обсуждении и принятии законов». «Политические разногласия всегда были, есть и будут, но ответственность перед избирателями, особенно сейчас, должна быть выше личных и партийных амбиций»,— сказал он.

Господин Сайфитдинов напомнил, что на протяжении более 30 лет депутатов регионального парламента от юга Тюменской области, Югры и Ямала объединяли «традиции тюменского парламентаризма», основной чертой которого является «конструктивное взаимодействие с губернатором и правительством». «Важно сохранить политические традиции, основанные на соблюдении баланса интересов трех регионов»,— подчеркнул политик.

Единоросс заверил, что в ближайшие пять лет облдума усилит меры по поддержке участников СВО и их интеграции в экономическую деятельность, в чем региональному парламенту помогут бывшие бойцы Олег Ямпольский и Андрей Станкин, избранные депутатами от «Единой России». С этим Фуат Сайфитдинов указал, что политики должны «на 100% обеспечить выполнение социальных обязательств» при разработке бюджета Тюменской области на 2027 год и заложить в документ «курс на экономическое развитие». «У нас нет времени на раскачку»,— подчеркнул он, предложив перейти к распределению руководящих постов.

По итогам тайного голосования в поддержку переизбрания Фуата Сайфитдинова на посту председателя выступили 45 депутатов, один бюллетень оказался недействительным.

Не вызвало споров и предложение спикера утвердить его заместителями депутатов, избранных только от «Единой России». В частности, места в президиуме вновь заняли первый вице-спикер Андрей Артюхов и заместители председателя Наталья Шевчик и Галина Резяпова.

Новым вице-спикером стал бывший главный федеральный инспектор по Тюменской области в аппарате полпреда президента в УрФО Дмитрий Кузьменко, который сменил на посту экс-мэра Нягани (ХМАО) Владимира Нефедьева.

По аналогичному принципу были решены и другие ключевые кадровые вопросы в облдуме. Посты глав комитетов сохранили единороссы, бывшая вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова (по госстроительству и МСУ) и экс-директор филиала ТюмГНГУ в Когалыме (ХМАО) Инна Лосева (по экономической политике и природопользованию), новыми председателями стали руководитель исполкома тюменского реготделения «Единой России» Ольга Швецова (по бюджету, налогам и финансам), бывший директор компании «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко (по аграрным вопросам и земельным отношениям) и экс-вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских (по социальной политике). Постоянную комиссию по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам возглавил бывший вице-спикер Владимир Нефедьев.

Депутат от «Единой России» Дмитрий Горицкий был вновь переизбран членом Совета федерации РФ — представителем законодательной власти региона.



В рамках договоренностей с оппозицией шесть ее представителей включили в число 19 заместителей председателей комитетов, комиссии облдумы и 24 депутатов, которые будут получать зарплату в новом созыве. По данным избиркома, доход тюменских парламентариев за 2025 год, работающих на профессиональной основе, начинался от 8 млн руб.

Фуат Сайфитдинов отметил, что состав регионального парламента практически не изменился — работу в нем продолжили две трети депутатов из прошлого созыва. «Персональный состав позволяет с уверенностью сказать, что мы справимся с поставленными перед областной думой задачами»,— заверил спикер.

Василий Алексеев