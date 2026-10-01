Фуат Сайфитдинов переизбран спикером Тюменской областной думы
Депутаты Тюменской областной думы утвердили председателем Тюменской областной думы нового VIII созыва Фуата Сайфитдинова («Единая Россия»), который возглавлял представительный орган с 2022 года. По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали 45 парламентариев, один бюллетень оказался недействительным. Господин Сайфитдинов был единственным претендентом, выдвинутым на пост спикера.
Фуат Сайфитдинов (слева)
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Фуату Сайфитдинову 76 лет, впервые он возглавил Тюменскую областную думу в 2022 году после смерти 74-летнего Сергея Корепанова, который занимал пост спикера 24 года. В региональном парламенте политик представляет Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), в котором он с 1975 года трудился в партийных органах и в горной геологии. В 1994 году избрался заместителем председателя первого созыва Тюменской облдумы, а по окончании полномочий трудился в исполнительной власти Ямала: был замгубернатора, первым замгубернатора и вице-губернатором. С 2007 года избирался депутатов Тюменской облдумы четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов.
Кандидатуру господина Сайфитдинова предложила «Единая Россия». Депутат от партии Андрей Артюхов отметил, что политик в последние годы «руководил думой успешно». Его поддержали представители от оппозиции, отметив, что спикер всегда «находит общий язык со всеми фракциями». Тамара Казанцева (КПРФ) заявила об отсутствии каких-либо разногласий с председателем, Артем Зайцев («Новые люди») — о его «нормальных рабочих отношениях со всеми», Владимир Пискайкин («Справедливая Россия») — о его «работе на результативность», Иван Вершинин (ЛДПР) — о выстроенном им «диалоге со всеми партиями».
«Он и коммунистам может про ленинские принципы рассказать, и нам, как он Жириновского на Ямале принимал. Давайте сохраним в новом созыве конструктов, который есть между всеми партиями, прислушивайтесь к оппозиции»,— обратился к нему либерал-демократ.
Фуат Сайфитдинов после избрания призвал депутатов сохранить политическую стабильность на территории, обеспечить развитие экономики, социальной сферы и сохранить политические традиции, основанные на балансе интересов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Предстоит продолжить традиции тюменского парламентаризма, основными чертами которого были и остаются преемственность, сохранение политической стабильности, законодательное обеспечение социально-экономического развития региона и нацеленность на конструктивное взаимодействие с губернатором, правительством»,— подчеркнул спикер.
Господин Сайфитдинов избрался в Тюменскую областную думу восьмого созыва в составе списка кандидатов «Единой России» по единому округу, который в ходе голосования 18-20 сентября поддержали 1 млн 34,6 тыс. человек (59,63% от общего числа проголосовавших). По итогам распределения мандатов по партспискам, которые преодолели пятипроцентный барьер, «Единая Россия» получила 16 мест, ЛДПР (220,7 тыс.; 12,72%) и КПРФ (187,8 тыс.; 10,83%) — по три, «Новые люди» (107,8 тыс.; 6,21%) и «Справедливая Россия» (88,9 тыс.; 5,13%) — по одному. Во всех 24 одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России». Явка на выборах составила 64,7%.
В новом созыве «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов в Тюменской облдуме с 37 до 40 человек, количество политиков во фракциях КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех человек в каждой, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте. Изначально справороссы в новый созыв не проходили (их список набирал 43 749 голосов; 3,83%), однако после обработки оставшихся 26,15% протоколов участковых избирательных комиссий было обнаружено еще 40 тыс. бюллетеней в их поддержку, что позволило им попасть в облдуму.