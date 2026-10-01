Фуат Сайфитдинов переизбран спикером Тюменской областной думы

Депутаты Тюменской областной думы утвердили председателем Тюменской областной думы нового VIII созыва Фуата Сайфитдинова («Единая Россия»), который возглавлял представительный орган с 2022 года. По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали 45 парламентариев, один бюллетень оказался недействительным. Господин Сайфитдинов был единственным претендентом, выдвинутым на пост спикера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фуат Сайфитдинов (слева)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фуат Сайфитдинов (слева)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Фуату Сайфитдинову 76 лет, впервые он возглавил Тюменскую областную думу в 2022 году после смерти 74-летнего Сергея Корепанова, который занимал пост спикера 24 года. В региональном парламенте политик представляет Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), в котором он с 1975 года трудился в партийных органах и в горной геологии. В 1994 году избрался заместителем председателя первого созыва Тюменской облдумы, а по окончании полномочий трудился в исполнительной власти Ямала: был замгубернатора, первым замгубернатора и вице-губернатором. С 2007 года избирался депутатов Тюменской облдумы четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов.

Кандидатуру господина Сайфитдинова предложила «Единая Россия». Депутат от партии Андрей Артюхов отметил, что политик в последние годы «руководил думой успешно». Его поддержали представители от оппозиции, отметив, что спикер всегда «находит общий язык со всеми фракциями». Тамара Казанцева (КПРФ) заявила об отсутствии каких-либо разногласий с председателем, Артем Зайцев («Новые люди») — о его «нормальных рабочих отношениях со всеми», Владимир Пискайкин («Справедливая Россия») — о его «работе на результативность», Иван Вершинин (ЛДПР) — о выстроенном им «диалоге со всеми партиями».

«Он и коммунистам может про ленинские принципы рассказать, и нам, как он Жириновского на Ямале принимал. Давайте сохраним в новом созыве конструктов, который есть между всеми партиями, прислушивайтесь к оппозиции»,— обратился к нему либерал-демократ.

Фуат Сайфитдинов после избрания призвал депутатов сохранить политическую стабильность на территории, обеспечить развитие экономики, социальной сферы и сохранить политические традиции, основанные на балансе интересов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Предстоит продолжить традиции тюменского парламентаризма, основными чертами которого были и остаются преемственность, сохранение политической стабильности, законодательное обеспечение социально-экономического развития региона и нацеленность на конструктивное взаимодействие с губернатором, правительством»,— подчеркнул спикер.

Господин Сайфитдинов избрался в Тюменскую областную думу восьмого созыва в составе списка кандидатов «Единой России» по единому округу, который в ходе голосования 18-20 сентября поддержали 1 млн 34,6 тыс. человек (59,63% от общего числа проголосовавших). По итогам распределения мандатов по партспискам, которые преодолели пятипроцентный барьер, «Единая Россия» получила 16 мест, ЛДПР (220,7 тыс.; 12,72%) и КПРФ (187,8 тыс.; 10,83%) — по три, «Новые люди» (107,8 тыс.; 6,21%) и «Справедливая Россия» (88,9 тыс.; 5,13%) — по одному. Во всех 24 одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России». Явка на выборах составила 64,7%.

В новом созыве «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов в Тюменской облдуме с 37 до 40 человек, количество политиков во фракциях КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех человек в каждой, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте. Изначально справороссы в новый созыв не проходили (их список набирал 43 749 голосов; 3,83%), однако после обработки оставшихся 26,15% протоколов участковых избирательных комиссий было обнаружено еще 40 тыс. бюллетеней в их поддержку, что позволило им попасть в облдуму.

Василий Алексеев