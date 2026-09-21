Избиратели сменили образы

По итогам выборов в Тюменскую областную думу по партийным спискам пройдут кандидаты от «Единой России» (ЕР), КПРФ, ЛДПР и впервые от партии «Новые люди». По предварительным данным, во всех одномандатных округах победу одержали единороссы. «Справедливая Россия» (СР), ранее имевшая представительство в областной думе, на этот раз не смогла преодолеть барьер в 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Тюменская областная дума формируется по смешанной системе: 24 депутата избираются по одномандатным округам, остальные 24 — по единому избирательному округу (партспискам). Выборы ее восьмого созыва прошли 18-20 сентября на территории Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО. Явка составила 64,37%. По сравнению с аналогичными выборами в 2021 году, она выросла на 10,33%. Наибольший интерес к выборам проявили жители Ишимского (83,87%), Заводоуковского (79,31%), Пуровского (78,73%) одномандатных округов, наименьший — избиратели Нижневартовского округа №14 (54,09%), Сургутского округа №9 (53,55%) и Нижневартовского округа №13 (50,98%).

По данным избирательной комиссии Тюменской области на 21 сентября, наибольшее количество голосов по партспискам получила «Единая Россия». За нее проголосовали 60,53% избирателей.

Второе место заняла ЛДПР (12,52%), затем идут КПРФ (10,89%) и «Новые люди» (5,94%). Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. Главный провал у партии «Справедливая Россия», которая набрала 4,22% и потеряла места в областной думе. «Коммунисты России» получили 1,79%.

В 2021 году в выборах по единому округу участвовали восемь партий, из них пятипроцентный барьер преодолели четыре. ЕР получила 50,07% голосов, ЛДПР — 12,72%, КПРФ — 11,94%, СР — 7,47%, «Коммунисты России» — 4,74%, «Новые люди» — 4,66%, Партия пенсионеров — 4,15%, Партия роста — 1,22%. Кандидаты от ЕР победили в 23 из 24 одномандатных округов, один мандат получил представитель КПРФ.

По словам председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, по партийным спискам «Единая Россия» в Тюменской областной думе получит 17 мест, КПРФ и ЛДПР — по три, «Новые люди» — одно.

По предварительным результатам, кандидаты от «Единой России» победили во всех 24 одномандатных округах, переизбраны 15 депутатов. Самый высокий результат показал бывший мэр Ишима Федор Шишкин в Ишимском округе, набрав 80,94%, а самый низкий — депутат гордумы Тюмени и гендиректор «Сибинформбюро» Павел Девайкин в Восточном округе Тюмени (41,8%).

По партийным спискам от «Единой России» могут сохранить свои места 12 из 17 депутатов.

Учитывая, что лидер списка ЛДПР Леонид Слуцкий передаст свой мандат, то, скорее всего, места сохранят действующие депутаты Иван Вершинин, Глеб Турбин и Руслан Сабиров. Аналогичная ситуация у КПРФ: депутаты Тамара Казанцева, Иван Левченко и Регина Юхневич могут остаться в новом созыве.

У партии «Новые люди» на мандат претендует Артем Зайцев, ранее избиравшийся в думу от ЛДПР. «Еще не все бюллетени обработаны, но с учетом тех показателей, которые есть, впервые в истории Тюменской областной думы появится новая партия. Уверен, что фракция "Новых людей" принесет свежий взгляд. Уже понимаю, что те проблемы, о которых говорили нам на встречах, будем продвигать в законодательные инициативы»,— рассказал господин Зайцев.

«В отличие от "Новых людей", другие партии не работают с молодежным электоратом. Поэтому тот мандат, который они получили, понятен, хотя они могли получить и больше. Молодежному электорату они дают привлекательные образы, активно работает над визуальным уровнем»,— объяснил их успех профессор кафедры политических наук УрФУ Анатолий Гагарин.

Главной неудачей он назвал провал «Справедливой России». «Это говорит о том, что справедливороссы утрачивают свои позиции в отдельных региональных думах. Хотя в Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, они еще совсем недавно могли на что-то претендовать»,— отметил господин Гагарин.

Полномочия нового созыва Тюменской областной думы истекут в 2031 году.

Павел Миняев