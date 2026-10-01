Дмитрий Горицкий переизбран членом Совета федерации от Тюменской области

Тюменская областная дума переутвердила депутата от «Единой России» Дмитрия Горицкого членом Совета федерации (СФ) РФ от законодательной власти Тюменской области, полномочиями которого он был впервые наделен в 2021 году. Оппозиционные партии не стали предлагать парламентариям своих претендентов в верхнюю палату российского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Горицкий (слева)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Дмитрий Горицкий (слева)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

За наделение господина Горицкого полномочиями члена СФ выступили 44 депутата, один — не голосовал. «Надеюсь, что мы продолжим тесным образом сотрудничать с вами»,— обратился к сенатору председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов («Единая Россия»).В ходе этого же заседания все 45 парламентариев, присутствующие на заседании, одобрили досрочное прекращение депутатских полномочий Дмитрия Горицкого. «Никто не хотел задержать»,— отметил спикер.

Господин Горицкий избрался в Тюменскую областную думу восьмого созыва в составе списка кандидатов «Единой России» по единому округу, который в ходе голосования 18-20 сентября поддержали 1 млн 34,6 тыс. человек (59,63% от общего числа проголосовавших). По итогам распределения мандатов по партспискам, которые набрали больше 5% голосов избирателей, «Единая Россия» получила 16 мест, ЛДПР (220,7 тыс.; 12,72%) и КПРФ (187,8 тыс.; 10,83%) — по три, «Новые люди» (107,8 тыс.; 6,21%) и «Справедливая Россия» (88,9 тыс.; 5,13%) — по одному. Во всех 24 одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России». Явка на выборах составила 64,7%.

Дмитрию Горицкому 55 лет, с 1993 года работал администрациях Надыма и Надымского района ЯНАО правоведом правовой группы, в 1994-м получил должность юрисконсульта в филиале «Запсибкомбанка» в Надыме, в 1997-м был утвержден первым заместителем директора салехардского филиала организации, позже исполнял обязанности директора. В 1998-м получил пост вице-президента «Запсибкомбанка», в январе 2001-го — первого заместителя губернатора Тюменской области, в июне того же года — президента, председателя правления «Запсибкомбанка». Одновременно, с 2007 года, избирался в Тюменскую областную думу. В 2020 году он задекларировал самый большой доход среди депутатов — 849,9 млн руб., годом ранее — 1,1 млрд руб. По данным избиркома, в 2025 году политик заработал всего 195,2 млн руб.

Господин Горицкий в 2021 году сменил на посту члена СФ РФ — представителя Тюменской облдумы Михаила Пономарева, который умер от остановки сердца. В нижней палате российского парламента входит в комитет по бюджету и финансовым рынкам. Исполнительную власть в СФ РФ с 2024 года представляет секретарь генсовета «Единой России», экс-губернатор Тюменской области и бывший полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Василий Алексеев