Клиентам подбирают удобную цифру

«Цифровой» вице-премьер Дмитрий Григоренко, однако, уверен, что пользователя лучше понимает государство. «Во-первых, люди и есть государство. Во-вторых, с точки зрения мотивов — у бизнеса это заработать, у государства — прежде всего сделать так, чтобы людям было лучше, а для этого нужно понимать, что им нравится»,— сказал он. «Понимает лучше тот, у кого больше данных»,— приземлил дискуссию заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Представители компаний попытались свести позиции воедино. Гендиректор МТС Инесса Галактионова сказала, что да, бизнес лучше понимает пользователя, но конкуренции с государством быть не должно: «Идеальным будет симбиоз, тогда на стыке появляются прогрессивные решения».