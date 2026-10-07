В коворкингах выявлены недоработки
Ставки аренды в сервисных офисах к концу года могут перейти к снижению
08.10.2026, 01:07
В январе—сентябре 2026 года средняя стоимость аренды рабочего места в коворкингах Москвы увеличилась на 5,9% в годовом выражении, до 45 тыс. руб. в месяц. Из-за сокращения деловой активности и роста доли пустующих площадей в гибких офисах собственники вынуждены сдерживать рост цен. Более того, к концу 2026 года ставки аренды могут снизиться — на 5–10%.
Средняя ставка аренды в сервисных офисах Москвы по итогам января—сентября 2026 года выросла на 5,9% год к году, до 45 тыс. руб. за одно рабочее место в месяц, следует из подсчетов Remain. По данным IBC Real Estate, арендные ставки в сегменте за этот период увеличились на 18% год к году, до 43,4 тыс. руб. за рабочее место в месяц. Однако относительно предыдущего квартала значение выросло всего на 1%, отмечают в компании.
Основной рост показателя по итогам девяти месяцев 2026 года обеспечил выход на рынок более дорогого предложения, в то время как ставки аренды даже в самых востребованных локациях начали снижаться, отмечает исполнительный директор Remain Александр Богданов. По его данным, рабочее место в сервисном офисе в Хамовниках за первые девять месяцев 2026 года подешевело на 34,2% год к году, до 38,2 тыс. руб. в месяц, в «Москва-Сити» — на 23,3% год к году, до 40 тыс. руб. в месяц, в районе Белорусского вокзала — на 9,3% год к году, до 65 тыс. руб. в месяц.
Высокая вакантность в сервисных офисах вынуждает собственников снижать ставки, чтобы быстрее найти арендатора на пустующие площади, отмечает заместитель коммерческого директора Business Club (оператор сервисных офисов) Михаил Иоаннесянц. За январь—сентябрь 2026 года доля свободных площадей в гибких офисах Москвы увеличилась на 8,9 процентного пункта год к году, до 18,7%, подсчитала руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева.
Вакансия в коворкингах растет из-за повышенных объемов ввода такой недвижимости, замедленной деловой активности и ротации арендаторов, которые в текущих условиях стремятся сократить издержки, отмечает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. По этим причинам доля свободных площадей в этом сегменте продолжит расти до конца этого года, ожидает Александр Богданов.
По итогам трех кварталов 2026 года на рынке открылось коворкингов на 29 тыс. кв. м, что на 12% больше год к году, подсчитала Екатерина Белова. В то же время спрос на такие помещения за январь—сентябрь текущего года сократился на 34,5% год к году, до 41 тыс. кв. м, по данным Полины Афанасьевой.
Учитывая сложившуюся конъюнктуру, девелоперы не торопятся запускать новые проекты. Начинать строительство новых коворкингов также мешают стоимость отделочных работ и высокие арендные ставки в классических офисах, говорит коммерческий директор Aspace (оператор сервисных офисов) Эвелина Калишер. По итогам 2026 года ставки аренды в обычных бизнес-центрах Москвы могут увеличиться на 11% год к году, до 32,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, прогнозирует Екатерина Белова.
В будущем рост арендных ставок в сервисных офисах продолжит замедляться, считают опрошенные “Ъ” эксперты. Эвелина Калишер не исключает, что к концу 2026 года ставки аренды могут вовсе снизиться примерно на 5–10%.
Газета «Коммерсантъ» №186от 08.10.2026, стр. 8