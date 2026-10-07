В коворкингах выявлены недоработки

Основной рост показателя по итогам девяти месяцев 2026 года обеспечил выход на рынок более дорогого предложения, в то время как ставки аренды даже в самых востребованных локациях начали снижаться, отмечает исполнительный директор Remain Александр Богданов. По его данным, рабочее место в сервисном офисе в Хамовниках за первые девять месяцев 2026 года подешевело на 34,2% год к году, до 38,2 тыс. руб. в месяц, в «Москва-Сити» — на 23,3% год к году, до 40 тыс. руб. в месяц, в районе Белорусского вокзала — на 9,3% год к году, до 65 тыс. руб. в месяц.