«Единая Россия» выдвинула 26 действующих депутатов в Тюменскую областную думу

Тюменское региональное отделение «Единой России» выдвинуло 72 кандидата на выборы в Тюменскую областную думу VIII созыва в рамках XL партийной конференции, сообщили в организации. Среди них 24 претендента рассчитывают избраться по одномандатным округам, 48 — по списку партии. Среди них 26 действующих депутатов областного парламента: 11 планируют вновь получить мандаты по единому округу, 15 — одержать победу в территориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, партийный список кандидатов возглавили:

1. Губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Александр Моор;

2. Председатель думы ХМАО с 2011 года Борис Хохряков;

3. Спикер Тюменской облдуме, депутат пяти созывов Фуат Сайфитдинов;

4. Руководитель фракции «Единая Россия» в Тюменской облдуме, первый вице-спикер, депутат четырех созывов Андрей Артюхов;

5. Депутат одного созыва, бывшая вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова.

В партийный список из 48 позиций также вошли:

6. Депутат Госдумы одного созыва, экс-мэр Сургута Вадим Шувалов;

7. Депутат одного созыва, бывший первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик;

8. Депутат одного созыва Надежда Алексеева;

9. Депутат Тюменской городской думы, участник СВО Олег Ямпольский;

10. Главный федеральный инспектор по Тюменской области в аппарате полномочного представителя президента в УрФО Дмитрий Кузьменко;

11. Депутат двух созывов, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов;

12. Заместитель полпреда президента в УрФО Александр Калиберда;

13. Депутат двух созывов, бывший глава Березовского района Владимир Фомин;

14. Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских;

15. Депутат двух созывов, руководитель исполкома тюменского реготделения «Единой России» Ольга Швецова;

16. Депутат трех созывов, председатель Западно-Сибирской ассоциации строителей Вячеслав Танкеев;

17. Член Совета федерации Дмитрий Горицкий;

18. Депутат одного созыва, начальник отдела реализации программ школы «Ямолод» Денис Ващенко;

19. Депутат двух созывов, директор международной школы предпринимательства ТюмГУ Эдуард Омаров;

20. Главный инженер спортивной школы «Арена» Сергей Абрамов;

21. Депутат Тюменской городской думы, руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Владимир Сбитнев;

22. Директор Городского краеведческого музея в Приуральском районе, депутат местной думы Анастасия Шкляр;

23. Старший методист в средней школе №3 в Нягани Дарья Богданова;

24. Участник СВО, полевой супервайзер компании «РН-Юганскнефтегаз» Михаил Акуличев;

25. Главный специалист отдела в управления департамента внутренней и информационной политики администрации Сургутского района Александр Черкашин;

26. Председатель думы Тобольска Михаил Никитин;

27. Начальник отдела студии «Кругозор» в ноябрьском телевизионном информационном агентстве «МИГ», депутат думы Ноябрьска Сергей Валько;

28. Депутат Тюменской городской думы, генеральный директор центра кровли и фасада «Эдельвейс» Александр Сукаченко;

29. Социальный педагог школе №6 в Нягани Ирина Юровских;

30. Председатель реготделения Ассамблея народов России в Тюменской области Евгений Воробьев;

31. Директор Музея истории и этнографии в Югорске Оксана Шубина;

32. Педагог-психолог Омутинской средней общеобразовательной школы №2 Анастасия Безрукова;

33. Заведующий в детском саду №8 «Умка» в Урае Марина Ефимова;

34. Председатель совета «Союза десантников» в Тюмени Евгений Бондаренко;

35. Помощник депутата думы ХМАО Данил Гордеев;

36. Заместитель начальника отдела сопровождаемого трудоустройства в центре занятости населения в Тюменской области Дамир Алимов;

37. Директор предприятия по забою оленей и переработке продукции «Ямальские олени», депутат думы Ямальского района Евгений Мальцев;

38. Заместитель директора Центр спорта и культуры в Нефтеюганском районе по творческо-методической деятельности Юлия Семенихина;

39. Участник СВО, военнослужащий Министерства обороны РФ Александр Вальтер;

40. Слесарь по ремонту технологических установок четвертого разряда в нефтеперерабатывающем заводе территориально-производственного предприятия "Когалымнефтегаз" Максим Устинов;

41. Директор средней общеобразовательной школы в поселке Сергино (ХМАО) Максуд Адиев;

42. Участник СВО, водитель Артем Волков;

43. Начальник отдела департамента образования и науки ХМАО Оксана Рыжкова;

44. Инженер-инспектор в белоярском отделении компании «Газпром энергосбыт Тюмень» Александр Басилая;

45. Директор спортивной школы олимпийского резерва «Факел» в Пуровском районе Мария Елесина;

46. Ведущий инженер территориально-производственного предприятия «Покачевнефтегаз» Елена Котлярова;

47. Специалист-эксперт отдела администрации Советского района ХМАО Ирина Кругляк;

48. Участник СВО, самозанятый Нурлан Яшкин.

Кандидатами по одномандатным округам стали:

В Салехардском округе №1 — депутат одного созыва, экс-замдиректора центра культуры и спорта «Геолог» Лариса Цупикова ;

; В Надымском округе №2 — депутат одного созыва, заместитель гендиректора по общим вопросам «Управляющей коммунальной компании» Дмитрий Плотников ;

; В Ноябрьском округе №3 — депутат одного созыва, бывший заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров ;

; В Пуровском округе №4 — генеральный директор «Пуровской мясной компании» Ренат Пяк ;

; В Югорском округе №5 — участник СВО Андрей Станкин ;

; В Няганьском округе №6 — депутат двух созывов, экс-мэр Нягани Владимир Нефедьев ;

; В Ханты-Мансийском округе №7 — бывший заместитель министра сельского хозяйства России, сын вице-спикера думы ХМАО, директор компании «Севертранссервис» Павел Семенов ;

; В Нефтеюганском округе №8 — депутат одного созыва, экс-руководитель тюменского регионального исполкома «Единой России» Александр Зеленский ;

; В Сургутском округе №9 — депутат трех созывов, бывший первый заместитель главы Сургутского района Галина Резяпова ;

; В Сургутском округе №10 — главный инженер — первый заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Сургут» Михаил Карнаухов ;

; В Сургутском округе №11 — заместитель начальника управления «Лянторнефть» по экономическим вопросам Александр Зимин ;

; В Когалымском округе №12 — депутат четырех созывов, экс-директор филиала ТюмГНГУ в Когалыме Инна Лосева ;

; В Нижневартовском округе №13 — депутат одного созыва, экс-мэр Мегиона Анатолий Чепайкин ;

; В Нижневартовском округе №14 — олимпийский чемпион и чемпион мира по тхэквондо Максим Храмцов ;

; В Тобольском округе №15 — директор управления по взаимодействию с органами государственной власти «ЗапСибНефтехима», депутат думы Тобольска Елена Бельская ;

; В Ярковском округе №16 — депутат думы одного созыва, экс-советник губернатора Тюменской области Александр Анохин ;

; В Тюменском округе №17 — депутат думы двух созывов, бывший директор компании «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко ;

; В Центральном округе Тюмени №18 — депутат четырех созывов, президент управляющей компании «Автоград» Алексей Салмин ;

; В Ленинском округе Тюмени №19 — депутат трех созывов, бывший глава Тюмени — председатель гордумы Сергей Медведев ;

; В Калининском округе Тюмени №20 — депутат одного созыва, директор территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Андрей Лазарев ;

; В Южном округе Тюмени №21 — депутат одного созыва, глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» Роман Чуйко (6 303);

(6 303); В Восточном округе Тюмени №22 — депутат гордумы Тюмени, гендиректор «Сибинформбюро» Павел Девайкин ;

; В Ишимском округе №23 — мэр Ишима с 2012 года Федор Шишкин ;

; В Заводоуковском округе №24 — депутат трех созывов, экс-глава Ишимского района, бывший заместитель губернатора Тюменской области Владимир Ковин.

Голосование на выборах депутатов Тюменской областной думы VIII созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 24 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 24 — по одномандатным округам.

«Единая Россия» отобрала кандидатов на выборы в Тюменскую облдуму в рамках партийных праймериз, которые приходили с 25 по 31 мая. В них участвовали 266 человек (позже их число снизилось до 260). По словам Александра Моора, за всех претендентов праймериз проголосовали около 150 тыс. жителей региона, или 12,59% от всех избирателей в Тюменской области. «Единая Россия» стала первой парламентской партией в региона, которая выдвинула своих кандидатов в Тюменскую облдуму.

Выборы депутатов Тюменской облдумы VII созыва проходили с 17 по 19 сентября 2021 года, явка избирателей на них составила 54,19%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» одержали победу в 23 одномандатных округах из 24 и взяли 15 мандатов по партийному списку. Единственным представителем парламентской оппозиции, получившим наибольшую поддержку в одномандатном округе, стал коммунист Олег Гальченко, остальные девять мест по партспискам получили четыре представителя от ЛДПР, три — от КПРФ, два — от «Справедливой России».

Василий Алексеев