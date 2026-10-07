Пиратам права не давали

У «Фогейма» уже есть практика подобных споров, при этом значительная часть исков компании связана с другой игрой — Lineage II. В частности, в делопроизводстве Мосгорсуда находится второй иск «Фогейма» к тому же ответчику, заседание по делу назначено на 12 октября. Ранее «Фогейм» и его правопредшественник «Иннова Дистрибьюшен» также обращались в суды в связи с использованием Lineage II: спор с администратором проекта Scryde начался в 2024 году, а в марте 2026 года его рассмотрела апелляция.