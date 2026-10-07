Пиратам права не давали
Правообладатель игры Aion добился в суде запрета на ее распространение пиратами
08.10.2026, 01:07
Сервис цифровой дистрибуции «Фогейм» выиграл суд у ООО «Новапэй», которое занималось распространением многопользовательской игры Aion. «Фогейм» является владельцем исключительной лицензии на игру в РФ и странах СНГ. Эксперты отмечают, что в подобных спорах установление конечного лица, которое управляет неофициальным игровым сервером, может быть ключевой проблемой.
Московский городской суд запретил ООО «Новапэй» (владелец сайта пиратского контента) создавать технические условия для размещения и распространения массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры (MMORPG) фэнтези Aion (разработана корейской студией NCSoft), следует из сообщения на сайте Мосгорсуда 7 октября. Обладателем исключительной лицензии на игру в России и странах СНГ является сервис цифровой дистрибуции «Фогейм» (ООО «Фогейм», с июля 2025 года входит в холдинг Hobby World).
В феврале компания обнаружила, что ООО «Новапэй» распространяет проект Aion через сайт https://aionempire.com. На странице ресурса уточняется, что проект представлен «без pay-to-win, без искусственной инфляции уровней и без игнорирования обращений. Все права на игру принадлежат правообладателю». На самом сервере, как и в версии «Фогейма», есть монетизация.
Сама игра защищается в целом, включая код, 2D- и 3D-графику, модели персонажей и объектов, элементы интерфейса, анимацию, музыку, звуковые эффекты, голосовые дорожки, видеоролики и др., сообщил “Ъ” гендиректор Hobby World Иван Попов. «Мы обратились в Московский городской суд не за деньгами. Иск был без требования компенсации. Нам важно было защитить сам принцип, что интеллектуальная собственность имеет значение»,— заверил он. Несмотря на решение суда, завтра ООО «Новапэй» «может создать новый сайт», поэтому компания планирует последовательно добиваться пресечения каждого нарушения, подчеркнул топ-менеджер. В ООО «Новапэй» не ответили “Ъ”.
У «Фогейма» уже есть практика подобных споров, при этом значительная часть исков компании связана с другой игрой — Lineage II. В частности, в делопроизводстве Мосгорсуда находится второй иск «Фогейма» к тому же ответчику, заседание по делу назначено на 12 октября. Ранее «Фогейм» и его правопредшественник «Иннова Дистрибьюшен» также обращались в суды в связи с использованием Lineage II: спор с администратором проекта Scryde начался в 2024 году, а в марте 2026 года его рассмотрела апелляция.
Иски по таким вопросам не являются массовыми, считает управляющий партнер юридической фирмы Semenov & Pevzner Роман Лукьянов. Сами правообладатели видеоигр (равно как и обладатели исключительных лицензий на такие видеоигры), в том числе иностранные, периодически пользуются данной процедурой для блокировки пиратского контента, напоминает он: «Первые иски такого рода появились в российской судебной практике 8–10 лет назад».
Показательно, что иск подал не корейский разработчик, а российский издатель: обладатель исключительной лицензии вправе сам защищать права на игру, указывает юрист по интеллектуальной собственности компании «Онлайн Патент» Данил Луговой.
В подобных спорах для правообладателя может быть проблемой установление лица, которое фактически управляет неофициальным игровым сервером или сайтом, и требования предъявляются к юридическому лицу, сведения о котором указаны на ресурсе, добавил юрист. «Ответчик — зарегистрированная в Киргизии компания — заявлял, что является ненадлежащим ответчиком»,— говорит он. Суд с этим не согласился: сведения о компании были указаны на самом сайте и подтверждены материалами мониторинга Роскомнадзора, пояснил Данил Луговой.
Газета «Коммерсантъ» №186от 08.10.2026, стр. 8