«Единая Россия» взяла 40 из 48 мест в Тюменской областной думе
Члены избирательной комиссии Тюменской области распределили 24 мандата в Тюменской областной думе между списками кандидатов от пяти партий по единому округу, которые набрали более 5% голосов по итогам выборов. В частности, «Единой России» досталось 16 депутатских кресел, КПРФ и ЛДПР — по три, «Новым людям» и «Справедливой России» — по одному. Остальные 24 мандата получили единороссы, которые одержали победу во всех одномандатных округах.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Тюменская облдума формируется по смешенной системе: 24 депутата избираются по одномандатным округам, остальные 24 — по единому избирательному округу (партспискам). Полномочия нового созыва истекут в 2031 году.
Мандаты депутатов от «Единой России» по единому округу получили:
- Губернатор Тюменской области Александр Моор;
- Спикер думы ХМАО Борис Хохряков;
- Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов;
- Руководитель фракции «Единая Россия» в Тюменской областной думе, первый вице-спикер Андрей Артюхов;
- Глава комитета облдумы по госстроительству и МСУ, бывшая вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова;
- Депутат Госдумы, экс-мэр Сургута Вадим Шувалов;
- Вице-спикер облдумы, бывшая первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик;
- Действующий депутат Надежда Алексеева;
- Депутат гордумы Тюмени, участник СВО Олег Ямпольский;
- Главный федеральный инспектор по Тюменской области в аппарате полномочного представителя президента в УрФО Дмитрий Кузьменко;
- Действующий депутат, главврач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов;
- Заместитель полпреда президента в УрФО Александр Калиберда;
- Действующий депутат, экс-глава Березовского района ХМАО Владимир Фомин;
- Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских;
- Действующий депутат, руководитель исполкома тюменского реготделения «Единой России» Ольга Швецова;
- Действующий депутат, председатель Западно-Сибирской ассоциации строителей Вячеслав Танкеев.
В случае отказа Александра Моора и Бориса Хохрякова от мест в Тюменской областной думе их мандаты получат член Совета федерации — представитель регионального парламента Дмитрий Горицкий и действующий депутат, начальник отдела реализации программ школы «Ямолод» Денис Ващенко;
От КПРФ:
- Руководитель фракции КПРФ, первый секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева;
- Действующий депутат Иван Левченко;
- Действующий депутат Региона Юхневич.
От ЛДПР:
- Лидер либерал-демократов, руководитель комитета Госдумы по международным делам, глава партийной фракции Леонид Слуцкий;
- Депутат Госдумы, экс-заместитель губернатора Тюменской области и бывший вице-спикер Тюменской областной думы Владимир Сысоев;
- Действующий депутат Иван Вершинин.
От «Новых людей»:
- Действующий депутат от ЛДПР Артем Зайцев.
От «Справедливой России»:
- Действующий депутат Владимир Пискайкин.
«После утверждения результатов выборов все избранные депутаты по единому округу должны направить в Избирательную комиссию Тюменской области соответствующие согласия о вступлении в должность»,— сообщили в регизбиркоме.
В комиссии добавили, что победителями в одномандатных округах признаны:
- Действующий депутат, экс-замдиректора центра культуры и спорта «Геолог» Лариса Цупикова (Салехардский округ);
- Действующий депутат, замгендиректора по общим вопросам «Управляющей коммунальной компании» Дмитрий Плотников (Надымский округ)
- Действующий депутат, бывший загубернатора ЯНАО Александр Мажаров (Ноябрьский округ);
- Гендиректор «Пуровской мясной компании» Ренат Пяк (Пуровский округ);
- Участник СВО Андрей Станкин (Югорский округ);
- Действующий депутат, экс-мэр Нягани Владимир Нефедьев (Няганьский округ);
- Бывший замминистра сельского хозяйства РФ, сын вице-спикера думы ХМАО, директор компании «Севертранссервис» Павел Семенов (Ханты-Мансийский округ);
- Действующий депутат, экс-руководитель тюменского регисполкома «Единой России» Александр Зеленский (Нефтеюганский округ);
- Действующий депутат, бывшая первая замглавы Сургутского района Галина Резяпова (Сургутский округ №9);
- Главный инженер — первый замгендиректора компании «Газпром трансгаз Сургут» Михаил Карнаухов (Сургутский округ №10);
- Заместитель начальника управления «Лянторнефть» по экономическим вопросам Александр Зимин (Сургутский округ №11);
- Действующий депутат, экс-директор филиала ТюмГНГУ в Когалыме Инна Лосева (Когалымский округ №12);
- Действующий депутат, экс-мэр Мегиона Анатолий Чепайкин (Нижневартовский округ №13);
- Олимпийский чемпион и чемпион мира по тхэквондо Максим Храмцов (Нижневартовский округ №14);
- Директор управления по взаимодействию с органами госвласти компании «ЗапСибНефтехима», депутат думы Тобольска Елена Бельская (Тобольский округ);
- Действующий депутат, экс-советник губернатора Тюменской области Александр Анохин (Ярковский округ);
- Действующий депутат, бывший директор компании «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко (Тюменский округ);
- Действующий депутат, президент управляющей компании «Автоград» Алексей Салмин (Центральный округ Тюмени);
- Действующий депутат, бывший глава Тюмени — председатель гордумы Сергей Медведев (Ленинский округ Тюмени);
- Действующий депутат, директор территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Андрей Лазарев (Калининский округ Тюмени);
- Действующий депутат, глава регисполкома «Общероссийского народного фронта» Роман Чуйко (Южный округ Тюмени);
- Депутат гордумы Тюмени, гендиректор «Сибинформбюро» Павел Девайкин (Восточный округ Тюмени);
- Мэр Ишима с 2012 года Федор Шишкин (Ишимский округ);
- Действующий депутат, экс-глава Ишимского района, бывший заместитель губернатора Тюменской области Владимир Ковин (Заводоуковский округ).
Голосование на выборах депутатов Тюменской областной думы проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. За 126 политиков в одномандатных округах и 231 кандидата в составе партсписков семи партий могли проголосовать 2 713 062 избирателей Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, на 2 009 избирательных участках. По данным регизбиркома, явка в трех регионах «тюменской матрешки» превысила показатель в 64,37%.
По итогам голосования фракция «Единой России» в Тюменской областной думе увеличится на два депутата, а «Новые люди» впервые получат в региональном парламенте свое представительство в виде одного политика. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» лишатся по одному креслу. Примечательно, что справороссы рисковали потерять представительство в регпарламенте — по итогам обработки 73,85% протоколов участковых избирательных комиссий список партии набирал всего 3,83%, однако после учета оставшихся 26,15% документов преодолела барьер в 5%. Аналогичная ситуация со «Справедливой Россией» произошла на выборах в думу ХМАО и в Госдуму РФ.