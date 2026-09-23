«Единая Россия» взяла 40 из 48 мест в Тюменской областной думе

Члены избирательной комиссии Тюменской области распределили 24 мандата в Тюменской областной думе между списками кандидатов от пяти партий по единому округу, которые набрали более 5% голосов по итогам выборов. В частности, «Единой России» досталось 16 депутатских кресел, КПРФ и ЛДПР — по три, «Новым людям» и «Справедливой России» — по одному. Остальные 24 мандата получили единороссы, которые одержали победу во всех одномандатных округах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Тюменская облдума формируется по смешенной системе: 24 депутата избираются по одномандатным округам, остальные 24 — по единому избирательному округу (партспискам). Полномочия нового созыва истекут в 2031 году.

Мандаты депутатов от «Единой России» по единому округу получили:

Губернатор Тюменской области Александр Моор ;

; Спикер думы ХМАО Борис Хохряков ;

; Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов ;

; Руководитель фракции «Единая Россия» в Тюменской областной думе, первый вице-спикер Андрей Артюхов ;

; Глава комитета облдумы по госстроительству и МСУ, бывшая вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова ;

; Депутат Госдумы, экс-мэр Сургута Вадим Шувалов ;

; Вице-спикер облдумы, бывшая первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик ;

; Действующий депутат Надежда Алексеева ;

; Депутат гордумы Тюмени, участник СВО Олег Ямпольский ;

; Главный федеральный инспектор по Тюменской области в аппарате полномочного представителя президента в УрФО Дмитрий Кузьменко ;

; Действующий депутат, главврач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов ;

; Заместитель полпреда президента в УрФО Александр Калиберда ;

; Действующий депутат, экс-глава Березовского района ХМАО Владимир Фомин ;

; Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских ;

; Действующий депутат, руководитель исполкома тюменского реготделения «Единой России» Ольга Швецова ;

; Действующий депутат, председатель Западно-Сибирской ассоциации строителей Вячеслав Танкеев.

В случае отказа Александра Моора и Бориса Хохрякова от мест в Тюменской областной думе их мандаты получат член Совета федерации — представитель регионального парламента Дмитрий Горицкий и действующий депутат, начальник отдела реализации программ школы «Ямолод» Денис Ващенко;

От КПРФ:

Руководитель фракции КПРФ, первый секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева ;

; Действующий депутат Иван Левченко ;

; Действующий депутат Региона Юхневич.

От ЛДПР:

Лидер либерал-демократов, руководитель комитета Госдумы по международным делам, глава партийной фракции Леонид Слуцкий ;

; Депутат Госдумы, экс-заместитель губернатора Тюменской области и бывший вице-спикер Тюменской областной думы Владимир Сысоев ;

; Действующий депутат Иван Вершинин.

От «Новых людей»:

Действующий депутат от ЛДПР Артем Зайцев.

От «Справедливой России»:

Действующий депутат Владимир Пискайкин.

«После утверждения результатов выборов все избранные депутаты по единому округу должны направить в Избирательную комиссию Тюменской области соответствующие согласия о вступлении в должность»,— сообщили в регизбиркоме.

В комиссии добавили, что победителями в одномандатных округах признаны:

Действующий депутат, экс-замдиректора центра культуры и спорта «Геолог» Лариса Цупикова (Салехардский округ);

(Салехардский округ); Действующий депутат, замгендиректора по общим вопросам «Управляющей коммунальной компании» Дмитрий Плотников (Надымский округ)

(Надымский округ) Действующий депутат, бывший загубернатора ЯНАО Александр Мажаров (Ноябрьский округ);

(Ноябрьский округ); Гендиректор «Пуровской мясной компании» Ренат Пяк (Пуровский округ);

(Пуровский округ); Участник СВО Андрей Станкин (Югорский округ);

(Югорский округ); Действующий депутат, экс-мэр Нягани Владимир Нефедьев (Няганьский округ);

(Няганьский округ); Бывший замминистра сельского хозяйства РФ, сын вице-спикера думы ХМАО, директор компании «Севертранссервис» Павел Семенов (Ханты-Мансийский округ);

(Ханты-Мансийский округ); Действующий депутат, экс-руководитель тюменского регисполкома «Единой России» Александр Зеленский (Нефтеюганский округ);

(Нефтеюганский округ); Действующий депутат, бывшая первая замглавы Сургутского района Галина Резяпова (Сургутский округ №9);

(Сургутский округ №9); Главный инженер — первый замгендиректора компании «Газпром трансгаз Сургут» Михаил Карнаухов (Сургутский округ №10);

(Сургутский округ №10); Заместитель начальника управления «Лянторнефть» по экономическим вопросам Александр Зимин (Сургутский округ №11);

(Сургутский округ №11); Действующий депутат, экс-директор филиала ТюмГНГУ в Когалыме Инна Лосева (Когалымский округ №12);

(Когалымский округ №12); Действующий депутат, экс-мэр Мегиона Анатолий Чепайкин (Нижневартовский округ №13);

(Нижневартовский округ №13); Олимпийский чемпион и чемпион мира по тхэквондо Максим Храмцов (Нижневартовский округ №14);

(Нижневартовский округ №14); Директор управления по взаимодействию с органами госвласти компании «ЗапСибНефтехима», депутат думы Тобольска Елена Бельская (Тобольский округ);

(Тобольский округ); Действующий депутат, экс-советник губернатора Тюменской области Александр Анохин (Ярковский округ);

(Ярковский округ); Действующий депутат, бывший директор компании «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко (Тюменский округ);

(Тюменский округ); Действующий депутат, президент управляющей компании «Автоград» Алексей Салмин (Центральный округ Тюмени);

(Центральный округ Тюмени); Действующий депутат, бывший глава Тюмени — председатель гордумы Сергей Медведев (Ленинский округ Тюмени);

(Ленинский округ Тюмени); Действующий депутат, директор территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Андрей Лазарев (Калининский округ Тюмени);

(Калининский округ Тюмени); Действующий депутат, глава регисполкома «Общероссийского народного фронта» Роман Чуйко (Южный округ Тюмени);

(Южный округ Тюмени); Депутат гордумы Тюмени, гендиректор «Сибинформбюро» Павел Девайкин (Восточный округ Тюмени);

(Восточный округ Тюмени); Мэр Ишима с 2012 года Федор Шишкин (Ишимский округ);

(Ишимский округ); Действующий депутат, экс-глава Ишимского района, бывший заместитель губернатора Тюменской области Владимир Ковин (Заводоуковский округ).

Голосование на выборах депутатов Тюменской областной думы проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. За 126 политиков в одномандатных округах и 231 кандидата в составе партсписков семи партий могли проголосовать 2 713 062 избирателей Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, на 2 009 избирательных участках. По данным регизбиркома, явка в трех регионах «тюменской матрешки» превысила показатель в 64,37%.

По итогам голосования фракция «Единой России» в Тюменской областной думе увеличится на два депутата, а «Новые люди» впервые получат в региональном парламенте свое представительство в виде одного политика. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» лишатся по одному креслу. Примечательно, что справороссы рисковали потерять представительство в регпарламенте — по итогам обработки 73,85% протоколов участковых избирательных комиссий список партии набирал всего 3,83%, однако после учета оставшихся 26,15% документов преодолела барьер в 5%. Аналогичная ситуация со «Справедливой Россией» произошла на выборах в думу ХМАО и в Госдуму РФ.

Василий Алексеев