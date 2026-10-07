Патрушев отправится в Китай на переговоры
Патрушев проведет в Китае переговоры о морском сотрудничестве
08.10.2026, 00:54
Помощник президента России и председатель Морской Коллегии Николай Патрушев возглавит делегацию, которая отправится в Китай на переговоры о морском сотрудничестве. Визит продлится с 8 по 12 октября.
Пресс-служба Морской коллегии уточнила, что в состав российской делегации войдут представители министерств, ведомств, крупных логистических компаний и судостроительных корпораций, а также научных и образовательных учреждений.
МИД Китая сообщал, что Николай Патрушев во время визита в страну встретится с главой министерства иностранных дел Ван И.