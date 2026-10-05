В «Патриоте» опять откаты

Директор ФГАУ «Центральный парк "Патриот"» Игорь Васильев стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Ранее за аналогичное преступление был арестован его заместитель, признавший вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Васильев

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Игорь Васильев

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

6 октября в Хамовническом райсуде Москвы планируется рассмотрение ходатайства Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР об аресте гендиректора «Патриота» Игоря Васильева. Накануне, по данным издания «Фонтанка», он был задержан следователями ГВСУ СКР по подозрению в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Ему инкриминируются откаты на несколько десятков миллионов от поставщиков парка. Ранее тем же Хамовническим райсудом был взят под стражу заместитель директора «Патриота» Виталий Мелимук. Обжаловать меру пресечения фигурант, по некоторым данным сотрудничающий со следствием, не стал.

С расследованием в «Патриоте» некоторые источники «Ъ» связывают и недавний арест начальника управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил генерал-майора Сергея Никитушкина, которому ГВСУ СКР инкриминировало взятки. Поскольку фигурант является действующим военнослужащим, его арестовали в 235-м гарнизонном военном суде столицы, а не в Хамовническом.

Напомним, что предшественник господина Васильева на посту директора «Патриота» Вячеслав Ахмедов в особом порядке получил пятилетний срок за хищение 25 млн руб. В том числе благодаря его показаниям на 19 лет за совершение преступлений коррупционной направленности был отправлен в колонию бывший замминистра обороны Павел Попов, курировавший «Патриот». Позднее наказание ему сократили до 10 лет.

Николай Сергеев