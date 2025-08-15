Экс-директора парка «Патриот» Ахмедова приговорили к 5 годам колонии

Одинцовский городской суд в Подмосковье признал виновным в хищении средств Минобороны бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда. Фигуранту также назначили штраф в размере 300 тыс. руб. и постановили выплатить 25,8 млн руб. по искам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Ахмедов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вячеслав Ахмедов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Суд рассматривал дело в особом порядке, так как экс-глава парка признал вину, раскаялся и дал показания на других фигурантов: бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Кроме того, господин Ахмедов частично возместил нанесенный ущерб.

Вячеславу Ахмедову вменяли особо крупное мошенничество и служебный подлог. Следствие установило, что злоумышленники подделывали документы о строительных работах в парке. Таким образом были похищены около 26 млн руб. Их потратили на строительство загородного и гостевого домов, а также бани на загородном участке господина Попова.

Гособвинение запрашивало для бывшего директора шесть лет колонии. Сам фигурант заявлял, что находился в полной служебной зависимости от бывшего замминистра и не получал выгоды от преступлений. Он просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Ранее по этому же делу к шести годам общего режима приговорили Владимира Шестерова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Замминистра одарили целым "Патриотом"».

Никита Черненко