Павел Попов дождался милосердия

Почти вдвое — с 19 до 10 лет — снизил 2-й Западный окружной военный суд наказание бывшему замминистра обороны Павлу Попову. Приговор 70-летнему фигуранту вышестоящая инстанция сочла чрезмерно суровым. Защитник лишенного звания генерала приветствует гуманность судей, однако полагает, что с учетом состояния здоровья и меньший срок может стать для фигуранта «билетом в один конец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд счел приговор Павлу Попову чрезмерно жестким

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Суд счел приговор Павлу Попову чрезмерно жестким

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В рассмотрении апелляционной жалобы Павел Попов участвовал по видео-конференц-связи из СИЗО «Лефортово». Его адвокат Денис Сагач просил отменить приговор 235-го гарнизонного военного суда, процесс в котором также проходил дистанционно из-за проблем подсудимого с позвоночником и завершился 10 апреля 19-летним сроком в колонии строгого режима. Тогда Павел Попов был признан виновным в мошенничестве, служебном подлоге, двух эпизодах получения взяток, а также в превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.

Основное обвинение касалось хищения в 2021–2024 годах 25,8 млн руб. средств, выделенных на обслуживание и ремонт парка «Патриот», за счет которых генералу был построен дом в Подмосковье.

Как установил суд, потраченные на это средства были списаны по фиктивным договорам с различными фирмами и индивидуальными предпринимателями. Как получение взяток суд расценил предоставление генералу подрядной организацией ОАО «Бамстройпуть» (занималось строительством Национального центра управления обороной РФ) квартиры для проживания, а также передачу в пользование внедорожника Lexus LX 570.

По приговору господин Попов получил не только самый длительный срок по антикоррупционным делам в отношении высокопоставленных руководителей Минобороны России за последние два года, ему также был назначен штраф в размере 85 млн руб., конфисковано имущество на 45,6 млн руб., а по искам Минобороны и парка «Патриот» (признаны потерпевшими) его обязали возместить еще почти 33 млн руб. Также фигуранта лишили звания генерала армии в отставке и госнаград.

Сам господин Попов вину не признавал, а его адвокат Денис Сагач в апелляции призывал оправдать подзащитного. Он настаивал, что на строительство загородного дома его клиент потратил не менее 18 млн руб. своих денег, а заключившие с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и экс-заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров его оговорили. В итоге оба отделались сравнительно мягкими сроками — пятью и шестью годами колонии общего режима. «Однако их показания, данные на стадии предварительного следствия, кардинально противоречат их показаниям в суде, что зафиксировано в протоколе судебного заседания и замечаниях к нему»,— утверждал защитник. Он указал, что суд не дал этому оценки, положив в основу приговора слова «досудебщиков» на следствии. Также господин Сагач обратил внимание на то, что следствие, а за ним и суд искусственно раздробили на два эпизода взятки от одной компании, усилив таким образом обвинение. Он настаивал, что обвинение в «покровительстве» «Бамстройпути» не было доказано, тем более что, когда господин Попов пришел на работу в Минобороны из МЧС, компания уже была подрядчиком военного ведомства.

Защитник просил вышестоящую инстанцию фигуранта оправдать «в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений». Сам Павел Попов коротко поддержал защитника, в очередной раз заявив, что никаких преступлений не совершал. В свою очередь, представитель прокуратуры (обвинение настаивало в суде первой инстанции на 22 годах заключения) высказался за то, чтобы оставить приговор без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения.

Проведя в совещательной комнате полчаса, тройка судей снизила срок господину Попову почти вдвое — с 19 до 10 лет, смягчив наказание «ввиду чрезмерной суровости».

Штраф в размере 85 млн руб. не претерпел существенных изменений — его уменьшили всего на 30 тыс. руб. В части же конфискации имущества и выплаты по искам приговор и вовсе устоял.

Адвокат осужденного сказал “Ъ”, что благодарен судьям за проявленный гуманизм и снижение срока. «Однако с учетом возраста и состояния здоровья Попова и десять лет сравнимы для него с пожизненным наказанием и могут стать билетом в один конец»,— заявил господин Сагач. Он напомнил, что после ареста его подзащитный перенес несколько операций на позвоночнике и стал передвигаться с помощью ходунков. Поскольку приговор уже вступил в силу, защита планирует после прибытия генерала в колонию ходатайствовать о проведении ему медосвидетельствования с целью выяснения возможности освобождения от наказания по состоянию здоровья. Решение об обжаловании приговора в кассации адвокат обещал принять после изучения судебного акта и консультаций с подзащитным.

Мария Локотецкая