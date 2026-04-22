От посадок суть не изменилась

Правоохранительные органы продолжают наводить порядок в парке «Патриот». По ходатайству Следственного комитета России (СКР) под стражу заключен заместитель гендиректора госучреждения Виталий Мелимук, обвиняемый в получении отката от предпринимателя в размере 18 млн руб. Ранее трое фигурантов коррупционного скандала, причастных к хищению из парка бюджетных средств, уже получили реальные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, заместитель директора ФГАУ «Центральный парк "Патриот"» Минобороны России по эксплуатации и материально-техническому обеспечению Виталий Мелимук был задержан в минувшую субботу, 18 апреля. Это произошло через неделю после того, как суд отправил на 19 лет в колонию бывшего замминистра обороны Павла Попова. Он был осужден за хищение 25,8 млн руб. бюджетных средств, выделенных на обслуживание парка «Патриот», а также другие преступления.

Формально их дела не связаны.

Военным следственным отделом СКР по Одинцовскому гарнизону Виталий Мелимук обвиняется в получении взятки в размере 18 млн руб. от генерального директора ООО «Гермес».

С этой компанией в декабре 2025 года были заключены госконтракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Подмосковья, а также филиала парка «Патриот» в Кронштадте (Санкт-Петербург) на сумму более 1,4 млрд руб.

Тогда же Виталий Мелимук, как сообщили в пресс-службе СКР 23 апреля, выдвинул коммерсанту требование о ежеквартальной выплате ему 10% от фактической оплаты работ по контрактам, обещая в дальнейшем свою помощь в заключении договоров с его фирмой и беспрепятственной работе по ним.

Руководитель коммерческой организации согласился, но только для вида, обратившись в правоохранительные органы, которые фиксировали все его дальнейшее общение с Виталием Мелимуком. Последнего 18 апреля взяли с поличным при получении от бизнесмена оговоренной суммы, которую тот принес в спортивной сумке.

По предъявленному обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) замдиректора парка «Патриот» грозит от 8 до 15 лет колонии со штрафом до 70-кратной суммы взятки.

20 апреля Одинцовский горсуд Подмосковья санкционировал отправку Виталия Мелимука в СИЗО до 17 июня, отклонив просьбу защиты о домашнем аресте.

Ожидается, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте имущества Виталия Мелимука. По данным СМИ, в собственности его семьи как минимум три квартиры и целый парк иномарок, включая Jeep Grand Cherokee и Cadillac Escalade.

Интересно, что тот же Одинцовский суд 15 августа 2025 года приговорил к пяти годам колонии бывшего гендиректора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова за мошенничество и служебный подлог (ч. 4 ст. 159 и ст. 292 УК РФ). В основу уголовного дела, которое прогремело на всю страну, легло хищение бюджетных средств на сумму более 25,8 млн руб., выделенных на содержание и обслуживание парка. Следствие установило, что они были украдены в 2021–2024 годах по фиктивным договорам с различными фирмами и индивидуальными предпринимателями. А на похищенное был построен загородный дом из калиброванного бревна в Красногорске для замминистра обороны Павла Попова. Помогавший ему в этом бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров по приговору Одинцовского гарнизонного военного суда 17 июля 2025 года получил шесть лет колонии. Он, а также Вячеслав Ахмедов признали вину, в связи с чем их дела были рассмотрены в особом, упрощенном порядке судопроизводства.

Что касается главного фигуранта, то 69-летний генерал Попов вину отрицал. Помимо мошенничества и служебного подлога бывшему замминистра обороны вменяли в вину два эпизода получения взяток в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия.

235-й гарнизонный военный суд 10 апреля 2026 года не только отправил генерала армии в колонию строгого режима на 19 лет, но и лишил звания, госнаград, а также обязал выплатить штраф в размере 85 млн руб., постановив конфисковать 45,6 млн руб. в доход государства и выплатить почти 33 млн руб. по искам потерпевших. Этот приговор не вступил в законную силу, так как защита его обжаловала.

Мария Локотецкая