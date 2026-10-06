Сенатор, губернатор, чиновник

5 октября гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев был задержан. Ему инкриминируется получение взяток в особо крупном размере. Подробности биографии чиновника — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Васильев

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Игорь Васильев

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Игорь Васильев возглавил ФГАУ «Центральный парк "Патриот"» Минобороны России в марте 2026 года. До этого являлся заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В 2004—2010 годах господин Васильев представлял в Совете федерации Республику Коми. Он являлся членом комитетов СФ по финансовым рынкам и денежному обращению, по делам Севера и малочисленных народов, заместителем председателя комиссии по взаимодействию со Счетной палатой.

В мае 2010 года Совет федерации назначил Игоря Васильева аудитором Счетной палаты. Он курировал вопросы налоговой и таможенной служб, Росимущества.

В 2014—2016 годах господин Васильев руководил Росреестром.

В 2016 году президент России Владимир Путин снял с должности губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого во взяточничестве, и назначил господина Васильева временно исполняющим обязанности главы региона. В сентябре 2017 года его избрали губернатором. В мае 2022 года господин Васильев подал в отставку.