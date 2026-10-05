Главу управления Минобороны Никитушкина обвинили в получении крупной взятки

Начальнику управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС генерал-майору Сергею Никитушкину предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. Обвинение выдвинули в Главном военном следственном управлении Следственного комитета. Об этом сообщило РБК со ссылкой на два источника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ

Генералу инкриминируют часть 6 статьи 290 УК. По ней Сергею Никитушкину грозит до 15 лет лишения свободы. Как сообщал «Ъ», 30 сентября 235-й гарнизонный военный суд в Москве отправил господина Никитушкина под арест. Защита предлагала ограничиться более мягкой мерой пресечения, однако следователи настояли на том, что на свободе фигурант может помешать расследованию уголовного дела.

Главное управление боевой подготовки Вооруженных сил России занимается организацией боевой подготовки, координирует деятельность органов военного управления по боевой подготовке соединений и воинских частей, комплектуемых резервистами, осуществляет руководство развитием учебно-материальной базы и обеспечением ВС материальными средствами боевой подготовки. Кроме того, управление руководит деятельностью федерального государственного автономного учреждения «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот"».