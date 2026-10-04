N12: пилот flydubai рассказал о планах разбить самолет в аэропорту Бен-Гуриона

Задержанный пилот рейса flydubai Хамам Аль-Хаммами на допросе рассказал, что собирался перехватить управление самолетом и при падении направить судно в израильский аэропорт Бен-Гуриона, сообщает N12. Официального подтверждения информации нет.

«Он намеревался зайти на посадку в обычном режиме, а в последние секунды — когда перехват стал бы уже невозможен — направить самолет на здание терминала», — написал политический обозреватель телеканала Амит Сегаль в Telegram-канале. Именно, поэтому, объяснил он, пилот попытался перехватить управление незадолго до посадки, на территории Иордании.

По данным израильского Седьмого канала, Хамам Аль-Хаммами также рассказал, что специально устраивался в flydubai, чтобы получить возможность работать на рейсах до Израиля. Издание добавляет, что он собирался осуществить план во время одного из полетов в июле, но не стал, поскольку дружил с одним из членов экипажа.

Boeing 737 авиакомпании Flydubai следовал из Дубая в Тель-Авив 30 сентября. На его борту находились 174 пассажира, из них 27 — дети. Самолет подал сигнал тревоги, резко сбросил высоту и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Причиной стала драка капитана и второго пилота, напавшего на него с ножом. Пассажиры смогли обезвредить его. Власти Израиля квалифицировали произошедшее на борту как попытку теракта.

Нападавший имеет гражданство Омана. В flydubai он работает меньше года. Из предыдущей компании, где он проработал несколько лет, его уволили из-за экстремистских взглядов. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил, что мужчина «подвергся радикальной исламистской обработке». Следователи, исходя из последних данных, считают, что он действовал в одиночку.