Правительство Курганской области ввело ограничения на продажу топлива

В Курганской области правительство с 24 июня вводит временные ограничения по продаже топлива на автозаправочных станциях. В населенных пунктах на один автомобиль положено не более 40 л бензина и 80 л дизельного топлива, а на трассовых АЗС — до 40 л бензина и до 200 л дизеля. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Заправка в канистры при этом запрещается.

«На заправочных станциях крупных топливных компаний, работающих в Курганской области, по имеющимся на сегодня данным мониторинга резких скачков цен не зафиксировано. Ввод лимитов — это мера превентивная и временная. Она необходима для того, чтобы автолюбители, в том числе из регионов, где подобные ограничения были введены ранее, не создавали ажиотажный спрос»,— прокомментировал заместитель губернатора по экономической политике Курганской области Сергей Гаврин. По его словам, сейчас также наблюдаются случаи, когда граждане закупают топливо в больших объемах, а потом перепродают его по завышенным ценам.

ФАС РФ сообщает, что направила поручение усилить контроль за реализацией топлива в мелокооптовом сегменте, с нефтебаз и АЗС в региональные управления антимонопольной службы в Приволжском, Уральском, Сибирском, Северо-Западном федеральных округах.

Ольга Воробьева