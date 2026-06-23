Бензин в Курской области будут продавать только в бак автомобиля

По решению регионального оперативного штаба со среды, 24 июня, заправку на АЗС в Курской области будут производить исключительно в баки автомобилей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Вижу, что в нашем регионе, как и во многих других, ощутимо вырос спрос на топливо. Понимаю беспокойство курян, но ажиотаж только ухудшает ситуацию, так как провоцирует дефицит»,— заявил господин Хинштейн.

Оперштаб также поручил региональному управлению ФАС ужесточить контроль за ростом цен на всех заправках региона. К работе подключилась прокуратура.

«Прошу жителей отнестись с пониманием. Запас топлива в регионе достаточный. Ситуацию держу на постоянном контроле»,— говорится в сообщении губернатора.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что на заправках сетей «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» в Белгородской области временно ограничили продажу топлива. Как сообщили в региональном министерстве экономразвития, это потребовалось «для предотвращения локального дефицита на отдельных станциях и обеспечения бесперебойного подвоза горючего».

Кроме того, сегодня в правительстве Липецкой области планировали рассмотреть вопрос временных ограничений на продажу бензина. Один из вариантов предполагает отпуск по 30–40 литров на одну машину и только в бак автомобиля. Информация о каких-либо принятых решениях пока не поступала.

Также сообщается о росте стоимости топлива на частных АЗС в Орловской области. Местные власти направили запрос по этому поводу в ФАС России.

Денис Данилов