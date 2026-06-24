Стабилизатор напряжения
Глава «Роснефти» предложил меры для нормализации обстановки на топливном рынке
Как стало известно “Ъ”, глава «Роснефти» (MOEX: ROSN) Игорь Сечин представил президенту РФ Владимиру Путину свои предложения по стабилизации внутреннего топливного рынка. Среди инициатив — приоритетный доступ к бирже для конечных потребителей, введение для крупных нефтекомпаний отдельных нормативов биржевых продаж и направление на биржу всего топлива, выпущенного по стандартам «Евро-3».
Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в конце мая обратился к президенту РФ Владимиру Путину с письмом о бесперебойном обеспечении топливом «в условиях беспрецедентного количества повреждений» российских НПЗ. Копию обращения видел “Ъ”. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку «рассмотреть и доложить».
Как отмечается в обращении Игоря Сечина, сегодня для производителей бензина и дизтоплива «Евро-5» действуют нормативы биржевых продаж (15% и 16% соответственно). Но, указывает глава «Роснефти», до 80% покупателей топлива на бирже — перепродавцы, которые «максимизируют свои доходы», поскольку контроль за их биржевыми и внебиржевыми продажами отсутствует.
Игорь Сечин предлагает временно приостановить действие нормативов биржевых продаж топлива до полного восстановления мощностей НПЗ, а до тех пор принять другие меры.
В частности, он считает необходимым обязать все нефтекомпании поставлять не менее 30% добываемого сырья на переработку внутри страны. Кроме того, предложено изменить порядок расчета нормативов для вертикально интегрированных нефтяных компаний с учетом потребностей их сетей АЗС и поставок по госзаказу и для предприятий жизнеобеспечения.
При этом, по мнению Игоря Сечина, необходимо обязать производителей бензина и дизтоплива «с временно разрешенными сниженными качественными характеристиками» реализовывать весь объем этого ресурса на бирже. Правительство еще осенью 2025 года разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с показателями «Евро-3» (см. “Ъ” от 15 июня). Приоритетный доступ к покупке ресурса на бирже должны получить конечные потребители, пишет господин Сечин. Кроме того, он предлагает создать механизм обеспечения безубыточности импорта топлива. Александр Новак, по данным “Ъ”, в конце мая уже поручил регуляторам при необходимости вносить корректировки в правила биржевых торгов, в том числе в части определения критериев конечных потребителей с установкой отдельной сессии, а также базовых поставщиков в регионах. В середине июня ФАС и Минэнерго опубликовали проект постановления о снижении норматива биржевых продаж бензина до 10% с 1 июля по 30 сентября. Источник “Ъ” считает, что будет также снижен норматив на реализацию дизтоплива.
“Ъ” направил запрос в «Роснефть». В аппарате Александра Новака, Минэнерго и на Петербургской бирже комментариев не предоставили.
Собеседник “Ъ” в отрасли отмечает, что приоритетный доступ для конечных потребителей к топливу на бирже выглядит логичной инициативой, но ее реализация может столкнуться с рядом сложностей.
По его словам, остается неясным, каким образом определять статус такого потребителя, поскольку многие независимые сети АЗС закупают топливо через трейдеров внутри своих групп компаний, и это топливо поставляется не только на собственные АЗС, но и перепродается на крупно- и мелкооптовом рынке. Таким образом, подчеркивает источник “Ъ”, не решается главная задача — направление биржевых объемов бензина именно на АЗС.
Другой источник “Ъ” говорит, что конечные потребители напрямую приобретают на бирже лишь 5–7% нефтепродуктов, основная часть объемов проходит через трейдеров. Сейчас доступ к торгам могут получить компании, соответствующие минимальным требованиям биржи, и число участников исчисляется сотнями, добавляет он.
Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев, однако, считает, что, если эта инициатива будет реализована, рынок не станет прозрачнее, а перераспределится. Введение приоритетов, по его мнению, подрывает принцип равного доступа и создает административную нагрузку. По данным Национального биржевого ценового агентства, с 1 по 19 июня продажи бензина на бирже упали на 22,3%, до 404,25 тыс. тонн, с начала года — на 12,8%, до 4,25 млн тонн. На торгах 22 июня объем реализации вырос на 40,4% к 21 июня, до 19,8 тыс. тонн.
Тема стабилизации топливного рынка обострилась в конце мая в условиях сокращения предложения нефтепродуктов, что вызывало рост цен на АЗС и нехватку топлива в ряде регионов.
На этой неделе об ограничениях на розничную продажу бензина и дизтоплива объявили в том числе власти Омской, Иркутской, Саратовской, Воронежской, Вологодской и Тюменской областей. В Крыму с 21 июня топливо отпускается только государственным службам.
Александр Новак 23 июня назвал ситуацию на топливном рынке «непростой, но контролируемой». По его словам, все НПЗ увеличили мощности, сократили сроки ремонтов и отложили плановые ремонты. Также, по его словам, рассматривается полный запрет на экспорт дизтоплива. Сейчас его поставки за рубеж разрешены только НПЗ, экспорт бензина всем участникам рынка запрещен до 31 июля.