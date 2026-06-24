Стабилизатор напряжения

Как стало известно “Ъ”, глава «Роснефти» (MOEX: ROSN) Игорь Сечин представил президенту РФ Владимиру Путину свои предложения по стабилизации внутреннего топливного рынка. Среди инициатив — приоритетный доступ к бирже для конечных потребителей, введение для крупных нефтекомпаний отдельных нормативов биржевых продаж и направление на биржу всего топлива, выпущенного по стандартам «Евро-3».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в конце мая обратился к президенту РФ Владимиру Путину с письмом о бесперебойном обеспечении топливом «в условиях беспрецедентного количества повреждений» российских НПЗ. Копию обращения видел “Ъ”. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку «рассмотреть и доложить».

Как отмечается в обращении Игоря Сечина, сегодня для производителей бензина и дизтоплива «Евро-5» действуют нормативы биржевых продаж (15% и 16% соответственно). Но, указывает глава «Роснефти», до 80% покупателей топлива на бирже — перепродавцы, которые «максимизируют свои доходы», поскольку контроль за их биржевыми и внебиржевыми продажами отсутствует.

Игорь Сечин предлагает временно приостановить действие нормативов биржевых продаж топлива до полного восстановления мощностей НПЗ, а до тех пор принять другие меры.

В частности, он считает необходимым обязать все нефтекомпании поставлять не менее 30% добываемого сырья на переработку внутри страны. Кроме того, предложено изменить порядок расчета нормативов для вертикально интегрированных нефтяных компаний с учетом потребностей их сетей АЗС и поставок по госзаказу и для предприятий жизнеобеспечения.

При этом, по мнению Игоря Сечина, необходимо обязать производителей бензина и дизтоплива «с временно разрешенными сниженными качественными характеристиками» реализовывать весь объем этого ресурса на бирже. Правительство еще осенью 2025 года разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с показателями «Евро-3» (см. “Ъ” от 15 июня). Приоритетный доступ к покупке ресурса на бирже должны получить конечные потребители, пишет господин Сечин. Кроме того, он предлагает создать механизм обеспечения безубыточности импорта топлива. Александр Новак, по данным “Ъ”, в конце мая уже поручил регуляторам при необходимости вносить корректировки в правила биржевых торгов, в том числе в части определения критериев конечных потребителей с установкой отдельной сессии, а также базовых поставщиков в регионах. В середине июня ФАС и Минэнерго опубликовали проект постановления о снижении норматива биржевых продаж бензина до 10% с 1 июля по 30 сентября. Источник “Ъ” считает, что будет также снижен норматив на реализацию дизтоплива.

“Ъ” направил запрос в «Роснефть». В аппарате Александра Новака, Минэнерго и на Петербургской бирже комментариев не предоставили.

Собеседник “Ъ” в отрасли отмечает, что приоритетный доступ для конечных потребителей к топливу на бирже выглядит логичной инициативой, но ее реализация может столкнуться с рядом сложностей.

По его словам, остается неясным, каким образом определять статус такого потребителя, поскольку многие независимые сети АЗС закупают топливо через трейдеров внутри своих групп компаний, и это топливо поставляется не только на собственные АЗС, но и перепродается на крупно- и мелкооптовом рынке. Таким образом, подчеркивает источник “Ъ”, не решается главная задача — направление биржевых объемов бензина именно на АЗС.

Другой источник “Ъ” говорит, что конечные потребители напрямую приобретают на бирже лишь 5–7% нефтепродуктов, основная часть объемов проходит через трейдеров. Сейчас доступ к торгам могут получить компании, соответствующие минимальным требованиям биржи, и число участников исчисляется сотнями, добавляет он.

Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев, однако, считает, что, если эта инициатива будет реализована, рынок не станет прозрачнее, а перераспределится. Введение приоритетов, по его мнению, подрывает принцип равного доступа и создает административную нагрузку. По данным Национального биржевого ценового агентства, с 1 по 19 июня продажи бензина на бирже упали на 22,3%, до 404,25 тыс. тонн, с начала года — на 12,8%, до 4,25 млн тонн. На торгах 22 июня объем реализации вырос на 40,4% к 21 июня, до 19,8 тыс. тонн.

Тема стабилизации топливного рынка обострилась в конце мая в условиях сокращения предложения нефтепродуктов, что вызывало рост цен на АЗС и нехватку топлива в ряде регионов.

На этой неделе об ограничениях на розничную продажу бензина и дизтоплива объявили в том числе власти Омской, Иркутской, Саратовской, Воронежской, Вологодской и Тюменской областей. В Крыму с 21 июня топливо отпускается только государственным службам.

Александр Новак 23 июня назвал ситуацию на топливном рынке «непростой, но контролируемой». По его словам, все НПЗ увеличили мощности, сократили сроки ремонтов и отложили плановые ремонты. Также, по его словам, рассматривается полный запрет на экспорт дизтоплива. Сейчас его поставки за рубеж разрешены только НПЗ, экспорт бензина всем участникам рынка запрещен до 31 июля.

Ольга Озембловская