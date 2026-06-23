В Белгородской области ограничили продажу топлива из-за сезонного спроса

На заправках сетей «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» в Белгородской области временно ограничили продажу топлива. Как сообщили в министерстве экономразвития региона, это необходимо «для предотвращения локального дефицита на отдельных станциях и обеспечения бесперебойного подвоза горючего».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, на АЗС «Роснефти» временно запрещена продажа бензина в канистры, за исключением приграничных муниципалитетов. На заправках «Лукойла» нельзя приобрести более 30 литров бензина и свыше 60 литров дизельного топлива, на площадках «Газпром нефти» до пополнения оперативных запасов — любой объем марки АИ-95.

В министерстве уточнили, что установленные лимиты связаны с сезонным спросом на горючее, который «на фоне оптимизации логистических цепочек поставок создает дополнительную нагрузку на систему распределения». При этом в ведомстве утверждают, что объем топлива в области достаточен: текущие запасы соответствуют нормативной недельной потребности.

«Ограничения носят временный характер. По мере выстраивания бесперебойного графика подвоза лимиты будут сняты, а реализация топлива возобновится в полном объеме»,— заключили в белгородском минэке.

Сегодня в правительстве Липецкой области планировали рассмотреть вопрос временных ограничений на продажу топлива на уровне региона. Один из вариантов предполагает отпуск по 30–40 литров на одну машину и только в бак автомобиля. Это связано с ростом спроса на АИ-95 в июне в полтора раза по сравнению с маем, на АИ-92 — примерно в 1,3–1,4 раза. «Когда к вопросам логистики добавляется резкий рост спроса, бензин на АЗС заканчивается за часы. Дальше простая арифметика: кто-то заправил сухой бак, а кто-то залил 10 литров и еще 30 в канистру. У одних запас в гараже, у других сухой пистолет на заправке»,— поясняли в правительстве Липецкой области.

Алина Морозова