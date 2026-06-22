Владимирский губернатор призвал жителей сократить поездки на авто из-за спроса на топливо

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей сократить поездки на личном авто и покупать бензин только в необходимых объемах из-за повышенного спроса на топливо. Об этом господин Авдеев заявил после совещания с членами регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Авдеев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Авдеев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Чем спокойнее будет реакция на временные трудности, тем быстрее удастся нормализовать ситуацию»,— пояснил господин Авдеев в Telegram-канале.

По словам губернатора, в конце прошлой недели у некоторых компаний возникли проблемы с логистикой, что вызвало ажиотажный спрос со стороны автомобилистов. В итоге даже на тех заправках, где поставки шли по плану, появились очереди и начали расти цены, указал он.

Господин Авдеев также сообщил, что совместно с Минэнерго, соседними регионами, поставщиками и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) разрабатывается план действий. До стабилизации ситуации приоритет в отпуске топлива получат экстренные и коммунальные службы, общественный транспорт, поставщики продукции, мусороперевозчики и сельхозпроизводители. Кроме того, в регионе создадут реестр малых фермерских хозяйств, которым потребуется поддержка, — этот вопрос планируют обсудить с поставщиками топлива.

Вице-премьер Александр Новак сегодня поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в стране. Также на совещании с профильными ведомствами и отраслевыми компаниями он поручил подготовить план мероприятий, чтобы поддержать устойчивость внутреннего топливного рынка.