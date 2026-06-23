В Омской области введен лимит на продажу бензину и дизеля

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что «во избежание искусственного ажиотажа» в регионе вводится лимит на продажу бензина и дизельного топлива. Кроме того, на АЗС заправка топлива теперь осуществляется только в бак автомобиля.

Как уточнил господин Хоценко, на трассовых АЗС можно заправить не более 40 л бензина и 200 л дизельного топлива. На остальных АЗС Омской области — не более 40 л бензина и 80 л дизеля. Он добавил, что для сжиженных углеводородных газов (СУГ) ограничений нет.

Ограничения на продажу бензина в разных регионах России начали вводить в конце мая. 22 июня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в течение недели все АЗС региона будут продавать не более 30 л бензина на один автомобиль. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил, что объем продаваемого топлива будет определяться индивидуально.

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