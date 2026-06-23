В Омской области введен лимит на продажу бензину и дизеля
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что «во избежание искусственного ажиотажа» в регионе вводится лимит на продажу бензина и дизельного топлива. Кроме того, на АЗС заправка топлива теперь осуществляется только в бак автомобиля.
Как уточнил господин Хоценко, на трассовых АЗС можно заправить не более 40 л бензина и 200 л дизельного топлива. На остальных АЗС Омской области — не более 40 л бензина и 80 л дизеля. Он добавил, что для сжиженных углеводородных газов (СУГ) ограничений нет.
Ограничения на продажу бензина в разных регионах России начали вводить в конце мая. 22 июня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в течение недели все АЗС региона будут продавать не более 30 л бензина на один автомобиль. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил, что объем продаваемого топлива будет определяться индивидуально.
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Ограничения на реализацию топлива в российских регионах, подобные введенным в Омской области, стали проявляться с конца мая 2026 года. Ранее аналогичные меры были приняты в Крыму и Севастополе, где к ноябрю 2025 года продажа топлива, особенно марок АИ-92 и АИ-95, была ограничена из-за перебоев с его поставками. Власти этих регионов объясняли ситуацию проблемами с логистикой и ажиотажным спросом. Эти меры включали запрет на заправку в канистры и лимиты в 20-30 литров на одно транспортное средство.
Дефицит топлива также наблюдался в Сибирском федеральном округе, включая Новосибирск, где ряд независимых АЗС ограничил продажу бензина АИ-95 из-за недостаточных поставок. Одной из причин таких проблем назывались плановые профилактические ремонты на крупных нефтеперерабатывающих заводах, включая Омский НПЗ, а также перебои с поставками по железной дороге и рост стоимости топлива на оптовом рынке. В результате, в сентябре 2023 года Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков обращалась к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию на рынке дизельного топлива из-за роста цен и угрозы дефицита.
В сентябре 2023 года независимые АЗС Сибири заявляли о риске нехватки автомобильного бензина, указывая на то, что запас топлива в регионах оценивался в 5-7 дней. В качестве одной из мер решения проблемы было предложено ограничить объемы экспорта. В ответ на это 22 сентября 2023 года Минэнерго приняло решение о бессрочном запрете на экспорт бензина и дизельного топлива, рассчитывая таким образом создать избыток топлива на внутреннем рынке и прекратить «серый экспорт». Вице-премьер России Александр Новак в июне 2026 года отмечал стабильность ситуации на внутреннем рынке и отсутствие критического дефицита. В Омской области правительство планировало увеличить количество бензовозов для налаживания поставок топлива. Это показывает, что проблемы с топливом носят системный характер и вызваны многофакторными причинами.