Ярославская область провела переговоры о дополнительных поставках топлива

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что были проведены переговоры с правительством России и представителями партии «Единая Россия» об организации дополнительных поставок топлива в регион. Об этом губернатор сообщил в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Этой ночью уже на многие бензоколонки топливо в дополнительных объемах поступило. Отдельно отработали с руководством города снабжение АЗС в Рыбинске. Ситуацию держим на постоянном контроле. Вижу много сообщений в социальных сетях про обеспечение топливом. Давайте оперировать фактами, а не слухами»,— призвал Михаил Евраев.

20 июня губернатор по результатам объезда части заправок в Ярославле сообщал, что в большинстве сетей бензин есть. Он добавлял, что на отдельных АЗС временно отсутствуют некоторые марки топлива. Михаил Евраев связал это с тем, что руководство заправочной сети не сумело вовремя организовать поставки.

«Если вы хотите потратить свои деньги и хранить дома бензин, то тоже никаких ограничений по объему покупок нет»,— сообщал губернатор Ярославской области.

Ранее в областном правительстве сообщили, что проблем с топливом для общественного транспорта перевозчики не испытывают — предприятия работают в штатном режиме. В профильном министерстве рассказали, что у каждого перевозчика есть несколько поставщиков, а на маршрутах работают как дизельные автобусы, так и газомоторные и электрические.

Алла Чижова