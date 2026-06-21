На ряде заправок в Липецкой области не хватает отдельных марок бензина

На ряде заправочных станций в Ельце, Липецке и муниципальных округах Липецкой области есть перебои с отдельными марками топлива. Это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии, вследствие чего образуются очереди. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что «такая картина нервирует».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Я прошу вас заправляться исходя из текущей необходимости. Покупка топлива впрок только увеличивает нагрузку на станции и быстрее вымывает бензин там, где он есть. Проще говоря, давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го»,— заявил господин Артамонов.

Глава региона напомнил, что год назад область уже «сталкивалась с сухими пистолетами из-за проблем с логистикой и ажиотажным спросом».

«Поставки топлива в регион продолжаются. И сейчас важно не раскачать ситуацию еще сильнее»,— написал Игорь Артамонов.

По словам губернатора, власти «будут добиваться от операторов понятных графиков поставок, контролировать наличие топлива для служб жизнеобеспечения».

Накануне, 20 июня, «Ъ-Черноземье» писал, что Игорь Артамонов и глава регионального УФАС Ирина Поткина договорились об усиленной совместной работе властей и ведомства по вопросу роста цен на бензин. По словам главы региона, важно «не допустить необоснованного роста стоимости топлива».

В соседней Воронежской области также был зафиксирован резкий рост цен на топливо. В частности, к 15 июня средняя цена на автомобильный бензин марки АИ-95 достигла на заправках в Воронежской области 75,2 руб. за литр. По сравнению с предыдущей неделей рост составил почти 4%. Об ажиотаже на АЗС в регионе речи пока не идет, власти не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.

Денис Данилов