В Челябинской области создадут штаб по контролю топливного рынка

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился создать региональный оперативный штаб по контролю за топливным рынком. Решение принято на фоне участившихся сбоев в розничной продаже бензина и дизельного топлива: в регионе фиксируются перебои с поставками на конкретные АЗС, что привело к образованию очередей и локальному дефициту, сообщает пресс-служба правительства области.

Штаб, который возглавит вице-губернатор Татьяна Кучиц, возьмет под контроль логистические потоки и пресечет необоснованное завышение цен. В состав структуры включены представители прокуратуры, УФАС, Минсельхоза и нефтетрейдеров. Аналогичные штабы будут созданы в каждом муниципалитете области, что указывает на масштаб проблемы в масштабах всего региона.

Сейчас в Челябинской области, по данным АЗС-локаторов, средняя цена на АИ-92 составляет 67 руб., литр АИ-95 обойдется в 72,9 руб., литр ДТ в среднем — 81,7 руб.

В правительстве области подчеркивают, что вертикально интегрированные компании (ВИНК), такие как «Газпром нефть» и «Лукойл», заявляют о наличии достаточных запасов топлива. Однако власти официально признают, что в розничном звене механизм распределения дает сбои. Рост цен на челябинских заправках при этом вписывается в общероссийский тренд.

Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, лимиты на продажу топлива были введены на всех АЗС сети «Татнефть» в России 15 июня. В одни руки отпускали не более 30 л бензина и 60 л дизельного топлива. Позже «Татнефть» возобновила свободную продажу топлива и бензина АИ-92 в Челябинской области и ряде других регионов. При этом ограничения на продажу бензина 95-й марки сохранились.

Евгений Рыженьков