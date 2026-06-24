В Брянской и Курской областях ввели ограничения на продажу топлива
На заправках Брянской области с 24 июня запрещено заправлять бензин в канистры. При этом лимит на объем заправляемого топлива в литрах введен не был. Аналогичные ограничения ввели власти Курской области.
«В Брянской области наблюдается незначительный рост цен на бензин у некоторых сетевых операторов. Есть проблема с региональными заправками»,— написал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Telegram. Он уточнил, что из-за атак БПЛА есть трудности с доставкой топлива в приграничные районы. По его словам, ситуация контролируемая, а ограничения введены, чтобы избежать создания искусственного дефицита.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в «регионе, как и во многих других, ощутимо вырос спрос на топливо». Он также указал, что дефицит топлива провоцирует ажиотаж.
Запрет на продажу топлива в емкости также действует на АЗС «Роснефти» в приграничной Белгородской области. На заправках ЛУКОЙЛа нельзя приобрести более 30 л бензина и свыше 60 л дизельного топлива, на площадках «Газпром нефти» — любой объем марки АИ-95. Всего об ограничениях на продажу топлива сообщали власти более чем 15 регионов.
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Ограничения на продажу бензина в приграничных регионах, включая Брянскую и Курскую области, являются частью более широкой тенденции последних лет, когда подобные меры вводились в различных субъектах РФ, сталкивающихся с дефицитом топлива. Например, Крым и Севастополь вводили фиксированные цены на топливо и ограничения на продажу после проблем с логистикой, связанных с атаками со стороны ВСУ, а также весной 2026 года приостанавливали свободную продажу бензина из-за невозможности его доставки.
Ситуация с дефицитом топлива и ростом цен на него в России возникала регулярно. Основными причинами назывались внеплановые остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сезонное повышение спроса, дорогая логистика и возросшие оптовые цены. Нередко нефтяным компаниям было выгоднее экспортировать топливо, что приводило к недостатку предложений на внутреннем рынке. Правительство пыталось регулировать ситуацию, вводя временные запреты на экспорт бензина и дизельного топлива, а также заключая с нефтяными компаниями соглашения о стабилизации и развитии рынка, обязывающие их удерживать розничные цены на уровне инфляции.
Атаки беспилотников на российские НПЗ, которые упоминаются в новости как причина трудностей с доставкой топлива, ранее уже приводили к сокращению производства бензина и дизельного топлива. Например, в марте 2024 года производство высокооктанового бензина сократилось, что было связано с внеплановыми ремонтами на НПЗ после таких атак. Эти события усилили давление на топливный рынок и стали одним из факторов, вынуждающих власти принимать экстренные меры.