Губернатор Самарской области поручил УФАС проконтролировать цены на топливо

Цены на топливо в Самарской области проконтролирует региональное УФАС. Соответствующее поручение надзорному органу дал губернатор Вячеслав Федорищев. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 22 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Я попросил наше управление ФАС, чтобы ежедневно отслеживали ситуацию по всем АЗС в целом. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы сразу же оперативно на это отреагируем. Конечно, же, самые стратегические направления, включая сельское хозяйство и промышленность, будут обеспечены топливом»,— сказал губернатор.

Вячеслав Федорищев добавил, что с прошлой недели на некоторых АЗС в Самарской области фиксируется дефицит топлива и что это связано с ограниченностью ресурса.

Ранее на отдельных заправках в регионах, в том числе, в Самарской области возникали перебои: на некоторых АЗС не было в наличии конкретных марок бензина (чаще всего АИ-92 и АИ-95), на других вводили лимиты на отпуск ресурса (например, не более 30 литров АИ-95 в одни руки). Сообщалось об очередях на заправках. Также стало известно о том, что на АЗС «Роснефть» в Самарской области изменились правила отпуска топлива и бензина. Теперь автомобилисты должны назвать количество литров топлива, которое требуется для заправки транспортного средства.

Георгий Портнов