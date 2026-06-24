В Липецкой области до 28 июня ограничили продажу бензина
Правительство Липецкой области ввело ограничения на продажу бензина до 28 июня. Можно приобрести не более 30 л на один автомобиль, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram.
Ограничения распространяются на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а дизельного топлива не касаются. Купить бензин в этот период можно будет только при заправке в бак. В канистры, бочки и другую тару бензин отпускаться не будет. Скорая помощь, общественный транспорт, коммунальные и оперативные службы будут обеспечиваться отдельно, добавил господин Артамонов.
По словам губернатора, мера необходима, чтобы «топливо не разбирали с запасом и оно было доступно большему числу автомобилистов». «Если обстановка стабилизируется раньше, решение пересмотрим»,— отметил он. Игорь Артамонов также пообещал, что власти региона вместе с липецким управлением ФАС проверят все случаи необоснованного роста цен на топливо.
Всего об ограничениях на продажу топлива сообщали власти более чем 15 регионов России. Вице-премьер Александр Новак ранее говорил о мерах правительства по обеспечению рынка топливом. Нефтяные компании в России максимально увеличили объемы производства и поставок топлива в регионы.
Ограничения на розничную продажу бензина, введенные в Липецкой области, являются частью более широкой тенденции. С конца мая 2026 года подобные меры были приняты более чем в 15 регионах России, включая Крым, Севастополь, Курганскую, Пензенскую, Вологодскую, Тюменскую, Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Эти ограничения вводятся как превентивная мера для предотвращения ажиотажного спроса и защиты от спекулянтов, закупающих топливо в больших объемах для последующей перепродажи.
Проблемы с топливом в регионах связаны как с ажиотажным спросом и логистическими сложностями, так и с плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. В частности, в конце мая 2026 года в Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 из-за проблем с логистикой, а в начале июня 2026 года свободная продажа топлива была приостановлена в Севастополе. Власти считают, что ситуация носит временный и локальный характер, и федеральные топливные компании оперативно решают возникающие трудности. В регионах, где введены такие ограничения, общественный транспорт, коммунальные и оперативные службы, а также сельхозпредприятия обеспечиваются топливом в отдельном порядке.