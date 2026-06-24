В Липецкой области до 28 июня ограничили продажу бензина

Правительство Липецкой области ввело ограничения на продажу бензина до 28 июня. Можно приобрести не более 30 л на один автомобиль, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram.

Ограничения распространяются на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а дизельного топлива не касаются. Купить бензин в этот период можно будет только при заправке в бак. В канистры, бочки и другую тару бензин отпускаться не будет. Скорая помощь, общественный транспорт, коммунальные и оперативные службы будут обеспечиваться отдельно, добавил господин Артамонов.

По словам губернатора, мера необходима, чтобы «топливо не разбирали с запасом и оно было доступно большему числу автомобилистов». «Если обстановка стабилизируется раньше, решение пересмотрим»,— отметил он. Игорь Артамонов также пообещал, что власти региона вместе с липецким управлением ФАС проверят все случаи необоснованного роста цен на топливо.

Всего об ограничениях на продажу топлива сообщали власти более чем 15 регионов России. Вице-премьер Александр Новак ранее говорил о мерах правительства по обеспечению рынка топливом. Нефтяные компании в России максимально увеличили объемы производства и поставок топлива в регионы.