В Тюменской области ограничили продажу топлива на АЗС «Газпромнефть»

В Тюменской области на АЗС «Газпромнефть» — крупнейший оператор в регионе — ограничили продажу бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в Telegram-канале.

На АЗС в населенных пунктах можно купить максимум 40 л бензина и 80 л дизельного топлива на один автомобиль. На трассе — 40 л бензина и 200 л дизельного топлива. Заправка в канистры запрещена.

«Это вынужденная превентивная мера. Она призвана не допустить ажиотажный спрос, который может привести к перебоям с поставками топлива»,— написал господин Моор. Он добавил, что в Тюменской области есть необходимые запасы топлива, поэтому жителям не нужно закупаться бензином и дизтопливом заранее.

Первым российским регионом, где ввели ограничения на свободную продажу топлива, стал Крым. Ограничения действуют там с конца мая. С 21 июня продажа дизтоплива и бензина полностью прекращена. Ограничения на продажу действуют на некоторых АЗС и в других регионах — Омской, Иркутской, Саратовской, Пензенской областях и других. В Московской области топливо подорожало.