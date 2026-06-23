В Тюменской области ограничили продажу топлива на АЗС «Газпромнефть»
В Тюменской области на АЗС «Газпромнефть» — крупнейший оператор в регионе — ограничили продажу бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в Telegram-канале.
На АЗС в населенных пунктах можно купить максимум 40 л бензина и 80 л дизельного топлива на один автомобиль. На трассе — 40 л бензина и 200 л дизельного топлива. Заправка в канистры запрещена.
«Это вынужденная превентивная мера. Она призвана не допустить ажиотажный спрос, который может привести к перебоям с поставками топлива»,— написал господин Моор. Он добавил, что в Тюменской области есть необходимые запасы топлива, поэтому жителям не нужно закупаться бензином и дизтопливом заранее.
Первым российским регионом, где ввели ограничения на свободную продажу топлива, стал Крым. Ограничения действуют там с конца мая. С 21 июня продажа дизтоплива и бензина полностью прекращена. Ограничения на продажу действуют на некоторых АЗС и в других регионах — Омской, Иркутской, Саратовской, Пензенской областях и других. В Московской области топливо подорожало.
Ограничения на реализацию моторного топлива на автозаправочных станциях в ряде регионов России не являются прецедентом. Проблемы с бензином и дизелем, включая дефицит и рост цен, ранее наблюдались в Крыму, Севастополе, Ставропольском крае, Новосибирской, Астраханской, Рязанской, Саратовской и других областях. Эти трудности объяснялись различными факторами, такими как высокий сезонный спрос, логистические сбои, плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и атаки беспилотников.
Компании, в том числе сетевые АЗС, занимающие доминирующее положение на рынке, иногда сталкивались с обвинениями в повышении цен без видимых экономических причин или в создании дискриминационных условий для независимых АЗС, сокращая им поставки топлива. Такие действия могли быть предприняты для перераспределения оставшихся объемов между собственными заправками, как это было в случае с ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».