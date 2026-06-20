В Тверской области ограничили продажу бензина на АЗС

В Тверской области действуют ограничения на продажу бензина частным лицам. Об этом сообщил минпромторг региона. В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле УФАС по Тверской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

«Ограничения временно введены для физических лиц на АЗС "Сургутнефтегаз" и "Татнефть", — указано в сообщении ведомства. — Корпоративные клиенты могут заправляться без ограничений».

Сообщение тверского минпромторга было опубликовано в мессенджере поздно вечером 19 июня. На данный момент новых комментариев региональных властей по ситуации нет.

«Ъ-Волга» писал, что в ряде регионов Поволжья ухудшилась ситуация с наличием топлива на АЗС — в частности, в Ульяновской и Самарской областях. Власти Тульской области подтвердили, что на некоторых заправках наблюдаются очереди. Власти Ярославской области призвали «оперировать фактами, а не слухами» и отметили, что «в большинстве сетей АЗС доступны все виды топлива».

В Московском регионе темпы роста цен на АИ-92 и АИ-95 выросли в три-четыре раза относительно предыдущих недель.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин раскручивает счетчик».