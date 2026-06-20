В Тверской области ограничили продажу бензина на АЗС
В Тверской области действуют ограничения на продажу бензина частным лицам. Об этом сообщил минпромторг региона. В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле УФАС по Тверской области.
Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ
«Ограничения временно введены для физических лиц на АЗС "Сургутнефтегаз" и "Татнефть", — указано в сообщении ведомства. — Корпоративные клиенты могут заправляться без ограничений».
Сообщение тверского минпромторга было опубликовано в мессенджере поздно вечером 19 июня. На данный момент новых комментариев региональных властей по ситуации нет.
«Ъ-Волга» писал, что в ряде регионов Поволжья ухудшилась ситуация с наличием топлива на АЗС — в частности, в Ульяновской и Самарской областях. Власти Тульской области подтвердили, что на некоторых заправках наблюдаются очереди. Власти Ярославской области призвали «оперировать фактами, а не слухами» и отметили, что «в большинстве сетей АЗС доступны все виды топлива».
В Московском регионе темпы роста цен на АИ-92 и АИ-95 выросли в три-четыре раза относительно предыдущих недель.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин раскручивает счетчик».
Ограничения на АЗС «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» в Тверской области для частных лиц вписываются в общую картину проблем с поставками топлива в различных регионах России, которая наблюдается с конца июля 2025 года. Эти проблемы начались с южных регионов, особенно остро затронув Крым и Севастополь, где к концу сентября 2025 года почти половина АЗС прекратила продажу бензина. Власти связывали дефицит с логистическими трудностями, плановыми ремонтами НПЗ, атаками беспилотников и снижением производства топлива.
Компании, включая «Татнефть», вводили ограничения по объему отпуска топлива, например, до 30 литров бензина в одни руки. В некоторых случаях причиной назывались технические проблемы с банковскими терминалами, что приводило к оплате только наличными. Также на ситуацию влиял рост оптовых цен на бензин, который в мае 2026 года приблизился к историческим максимумам. На фоне этого независимые АЗС часто оказывались без топлива, поскольку крупные вертикально интегрированные компании концентрировали поставки на собственных сетях.