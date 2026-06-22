В Севастополе не будут продавать бензин как минимум в течение двух дней

В Севастополе на заседании оперативного штаба принято решение о введении временных ограничительных мер по продаже топлива, связанных, по словам губернатора Михаила Развожаева, с необходимостью оперативной корректировки логистики на фоне последних событий на полуострове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Согласно принятым решениям, 22 и 23 июня продажа топлива населению будет приостановлена. Заправка будет осуществляться исключительно для транспорта экстренных и специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Изменения коснутся и работы транспорта. Общественный транспорт перейдет на режим работы с 05:30 до 21:00. Морское сообщение будет ограничено: паромное сообщение временно прекращается, сохраняется движение только пассажирских катеров. Также с 15:00 22 июня вводится особый порядок работы общественного транспорта во время действия сигналов воздушной тревоги.

Крупные торговые объекты, включая торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты, будут работать с 07:00 до 20:00. Небольшие магазины, аптеки и киоски смогут самостоятельно определять график работы. Предприятия общественного питания будут открыты с 08:00 до 20:00.

Кроме того, в городе временно отключат уличное освещение. Глава региона также предупредил о возможном введении графиков временных ограничений электроснабжения из-за повышенной нагрузки на энергосистему и призвал жителей сократить потребление электроэнергии.

Все массовые мероприятия на открытом воздухе с 22 июня отменены до особого распоряжения. По словам губернатора, ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности и стабильной работы городской инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков