Бензин раскручивает счетчик

По итогам 15–19 июня темпы роста цен на АИ-92 и АИ-95 в Москве и Подмосковье увеличились в три-четыре раза относительно предыдущих недель. Опережающий рост фиксируется в Подмосковье: топливо подорожало более чем на 3 руб. за литр. Участники рынка объясняют это тем, что независимые АЗС вынуждены покупать более дорогой белорусский бензин в условиях общего сокращения предложения топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Темпы роста розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 в Московском регионе 15–19 июня ускорились в несколько раз к предыдущим неделям, следует из имеющихся у “Ъ” данных «ОМТ-Консалт». Если с марта по 15 июня АИ-95 на АЗС в Москве дорожал на 0,05–0,5 руб. за литр в неделю, то на этой неделе цена выросла на 1,76 руб., до 75,33 руб. за литр. АИ-92 в Москве 15–19 июня подорожал на 2,07 руб., до 67,95 руб. за литр, тогда как прежде рост был 0,1–0,5 руб. в неделю.

В Московской области средняя стоимость АИ-95 на АЗС на этой неделе увеличилась на 3,44 руб., до 76,49 руб., АИ-92 — на 3,87 руб., до 69,71 руб. Прежде цены на эти марки росли в среднем на 0,1–1 руб. Средняя стоимость дизтоплива на АЗС в Москве 15–19 июня выросла на 1,73 руб., до 81,7 руб. за литр, в Московской области — на 3,33 руб., до 82,85 руб. за литр. Рост стал максимальным с марта.

Ценообразованием на АЗС в Московском регионе уже заинтересовалась ФАС.

Служба сообщила 19 июня, что потребовала от «ЕвроТранс» (управляет 57 АЗС «Трасса» в Москве и Подмосковье) представить обоснование изменения цен на бензин и дизтопливо. Днем ранее аналогичный запрос ФАС направила сети «НефтьМагистраль», объединяющей более 100 АЗС. По данным Московской топливной ассоциации на 15 июня, у АЗС «НефтьМагистраль» и «Трасса» были высокие цены на топливо среди крупных сетей в регионе. “Ъ” направил вопросы в эти компании.

Один из собеседников “Ъ” говорит, что у независимых сетей розничные цены отражают фактическую стоимость топлива, которое они могут приобрести на крупно- и мелкооптовом рынках. По его словам, биржевые сделки с белорусскими нефтепродуктами сейчас проходят по ценам свыше 111 тыс. руб. за тонну для АИ-92, более 124 тыс. руб. за тонну для АИ-95 и 135–140 тыс. руб. за тонну для летнего дизтоплива.

Российские нефтепродукты на бирже стоят на 37–50% дешевле, но, поясняет источник “Ъ”, приобрести их по таким ценам крайне сложно: «Необходимо использовать торговых роботов, сроки отгрузки могут превышать два месяца, а при перепродаже через посредников цена зачастую увеличивается еще на 10–30 тыс. руб. за тонну». Другой источник “Ъ” отмечает, что ВИНК в первую очередь направляют ресурс на собственные АЗС, а независимые сети сталкиваются с дефицитом и более высокими закупочными ценами.

По итогам торгов 19 июня на Петербургской бирже стоимость АИ-92 по индексу европейской части РФ выросла на 0,31%, до 70,60 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 0,24%, до 75,57 тыс. руб. за тонну. Летнее дизтопливо подорожало на 0,17%, до 73,55 тыс. руб. за тонну.

По данным Национального биржевого ценового агентства, 19 июня продажи бензина на бирже сократились на 1,7% к предыдущему дню, до 14,1 тыс. тонн. Предложения о продаже Супер-98/АИ-100 отсутствуют второй день. С 1 по 19 июня объем реализации бензина на бирже снизился на 22,3% год к году, до 404,25 тыс. тонн. В обзорах агентства отмечается, что на сокращение продаж в первую очередь повлияло отсутствие предложения АИ-92 и АИ-95 «Газпром нефти», которая в начале недели остановила реализацию со станции около Московского НПЗ, а затем и с других заводов. Биржевые продажи бензина производства НПЗ Белоруссии с 1 по 19 июня выросли в 51 раз год к году, до 51,36 тыс. тонн.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что обстановка на рынке нефтепродуктов довольно напряженная, что связано с внеплановыми ремонтами НПЗ, повышенным сезонным спросом и ажиотажным потреблением.

По его словам, сейчас это наблюдается в Москве и ближайших регионах, которые снабжал Московский НПЗ: «Заправки не рассчитывают на повышенный пролив и не успевают подвозить топливо». С этим же связан рост цен на АЗС независимых сетей, которые вынуждены покупать дорогое топливо на рынке, добавляет эксперт. Вице-премьер Александр Новак, слова которого приводит пресс-служба правительства, 19 июня заявил, что главной задачей остается обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг и контроль цен.

Ольга Озембловская