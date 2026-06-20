Липецкие власти и ФАС следят за ростом цен на бензин в регионе

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и глава регионального УФАС Ирина Поткина договорились об усиленной совместной работе властей и ведомства по вопросу роста цен на бензин. По словам господина Артамонова, «ситуация находится в ежедневном мониторинге». Об этом он сообщил 20 июня в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Работаем с операторами рынка и муниципалитетами, чтобы топливо поступало на АЗС, а ценообразование оставалось обоснованным»,— сообщил губернатор.

Игорь Артамонов подчеркнул, что поставки бензина и дизельного топлива в Липецкую область продолжаются — власти контролируют обеспечение топливом машин скорой помощи, общественного транспорта, коммунальных предприятий, соцучреждений «и других служб, от которых зависит ежедневная жизнь региона».

«Поэтому все внимание сейчас ценам на АЗС. Важно не допустить необоснованного роста стоимости топлива»,— заявил господин Артамонов.

По данным Росстата, к 15 июня средняя стоимость литра бензина марки АИ-95 на заправочных станциях в Липецкой области составляла 71,55 руб. АИ-92 продавали по 65,24 руб. за литр, АИ-98 и выше — по 95,3 руб., а дизельное топливо — по 77,4 руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в соседней Воронежской области также был зафиксирован резкий рост цен на топливо. В частности, к 15 июня средняя цена на автомобильный бензин марки АИ-95 достигла на заправках в Воронежской области 75,2 руб. за литр. По сравнению с предыдущей неделей рост составил почти 4% — на 8 июня показатель был 72,34 руб. Однако и на предыдущей неделе было зафиксировано подорожание на 2,2% — 1 июня литр АИ-95 стоил в регионе 70,79 руб.

Денис Данилов