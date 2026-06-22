Тамбовский губернатор прокомментировал ограничения на продажу бензина

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поручил региональному министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства усилить контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов. Он также прокомментировал введение временных ограничений на отпуск топлива в канистры и наличие очередей на автозаправочных станциях (АЗС). На оперативном совещании господин Первышов заявил, что «обстановка находится под контролем».

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Глава региона пояснил: «Именно ажиотажный спрос, желание запасти топливо впрок и попытка некоторых заняться спекуляцией на перепродаже приводят в итоге к очередям на заправках. Некоторые АЗС в этих условиях не успевали пополнять запасы, поэтому и ощущался определенный дефицит».

Господин Первышов отметил, что временные ограничения на отпуск топлива в канистры и другие емкости введены для предотвращения ажиотажа и спекулятивного спроса. В региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства уточнили, что принимаемые меры призваны в том числе сохранить доступность топлива для жителей отдаленных территорий.

При этом в ведомстве также пояснили, что, несмотря на общероссийский рост стоимости нефтепродуктов, вызванный сезонным повышением спроса, Тамбовская область по уровню цен на бензин занимает 40-е место среди субъектов России.

На выходных «Ъ-Черноземье» сообщал, что на ряде заправочных станций в Ельце, Липецке и муниципальных округах соседней Липецкой области наблюдаются перебои с отдельными марками топлива. Губернатор Игорь Артамонов и руководитель регионального УФАС Ирина Поткина приняли решение об усиленной совместной работе властей и ведомства по вопросу роста цен на бензин.

В Воронежской области также зафиксирован резкий рост стоимости топлива. К 15 июня средняя цена литра бензина АИ-95 на заправках достигла 75,2 руб., что почти на 4% выше показателей предыдущей недели. На совещании в правительстве Воронежской области представители крупнейших федеральных сетей АЗС заявили, что ограничивают продажу топлива в крупногабаритную тару, «чтобы не допустить вывоза дизтоплива и бензина в другие регионы».

Кабира Гасанова