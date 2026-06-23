ФАС усилила контроль за продажей топлива аграриям

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила 16 региональным управлениям в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Об этом сообщила «Ъ» пресс-служба ведомства.

«Территориальным органам необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций»,— указано в сообщении. Особое внимание управления должны будут уделить продаже топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ.

ФАС рекомендует принимать оперативные антимонопольные меры при выявлении нарушений. Кроме того, следует совместно с местными властями создать список сельхозпредприятий и зафиксировать в нем объем потребляемого топлива.

17 июня аналогичные поручения получили еще 11 региональных управлений. ФАС не уточняла, о каких именно регионах идет речь.